「そんな偶然あるなんて」吉村府知事、歌姫とのツーショットを披露！ 「美男美女」「最高コラボ」
大阪府の吉村洋文府知事は12月5日、自身のInstagramを更新。飛行機で偶然出会った、有名歌姫とのツーショットを披露しました。
【写真】吉村府知事、歌姫との“超偶然”ツーショット！
コメントでは」「イケメンと美女」「最高コラボです」「美男美女のツーショットいい感じ」「突然会ってこの笑顔（イケメン）」「お2人の超偶然ステキ」「お二人ともオーラ優勝！「やっぱり知事はもってる男」「歌姫と偶然会うなんて奇跡」「お二人ともキュートです」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「美男美女のツーショット」吉村府知事は「飛行機で、超偶然で会ってん」とつづり、2枚の写真を載せています。飛行機で偶然会ったという歌手の倖田來未さんとのツーショットで、スーツ姿の吉村府知事と私服姿でドリンクを片手に持ったプライベート感たっぷりの倖田さんが機内でピースポーズをしている貴重な写真です。
多彩な有名人との「豪華な2ショット」！吉村府知事は、11月25日の投稿では、惜しくも今年の日本一達成は逃したもののセントラル・リーグで優勝を果たしたプロ野球チーム「阪神タイガース」の選手たちとの豪華なツーショットを多数公開しています。日々さまざまな公務をこなしている吉村府知事のInstagramでは、キックボクサーのアーネストホーストさんやサッカー日本代表の森保監督、お笑いタレント・明石家さんまさん、ミャクミャクなど、多彩な分野で活躍している有名人とのツーショットを見ることができます。
