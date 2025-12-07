1999年3月、岡山県備前市で、同級生ら3人に集団暴行を受けて亡くなった市原圭司さん（18）。

笑顔でピースサイン 亡くなった次男・圭司さん（18）

夜9時半ごろ、当時18歳の同級生・19歳と20歳の先輩という「3人の幼馴染」たちから殴る、蹴る、川に蹴り込まれるなどの暴行を受け、亡くなりました。

11月19日、母親の千代子さんは「なぜ息子がこのような事件に巻き込まれたのか」、そして「二度とこのようなことが繰り返されない」ために、岡山県赤磐市の赤坂中学校【画像①】で、生徒たちに思いを語りました。

市原千代子さんが掲げるのは、Vサインをする若い男性の写真。25年前、18歳で亡くなった次男・圭司さんの写真です。

川に蹴りこまれた次男「そこまでひどいことになっているとは」

同級生Cと高校を中退したAとBの3人から殴る、蹴る、川に蹴り込まれるなどの暴行を受けた圭司さん。動かなくなった圭司さんを病院に運び込んだのは、3人でした。



午後10時半過ぎに、Cから



「おばちゃん、先輩が圭司を川へ放り込んだんじゃ、目を開けんのじゃけどちょっと来て」



と電話がありました。



「そこまでひどいことになっているとは思っていなかった」



市原さんは振り返ります。川に放り込まれたと聞いていたので、洗濯物の中から圭司さんの着替えを取り出し隣町の病院に向かいました。

ICUで過ごした一晩「本当に長い夜でした。涙がいっぱい溢れてきて」

（市原千代子さん）

「ひどいものでした。顔は傷だらけでした。おでこには何本も線が入っていました」



「耳はパンパンに腫れて、耳の後ろ側は血が入ってきて真っ黒で、どうしたらこんなことになるんだろうというぐらい、ひどい形の耳になっていました」



その病院では処置ができず、岡山市内の病院に救急車で搬送された圭司さん。ICUで一晩を過ごした市原さんは、



「本当に長い夜でした。涙がいっぱい溢れてきて」

「早く朝になり、元気な圭司の顔が、姿が見たいという思いがいったり来たりしました」



と当時の心境を語ります。

ICUに「もう自由に出入りしていいですよ」の意味

（市原千代子さん）

「午前11時半過ぎにICUの扉が開けられ、『もう自由に出入りしてくださっていいですよ』って言われました。それが何を意味するのか、知りたくありませんでした」



18日午後1時39分、長男が病院に駆けつけた直後、圭司さん【画像⑤】は息を引き取りました。

「生きている」ということの意味

市原さんは講演で、必ず聞き手に体験してもらうことがあると言います。



（市原千代子さん）

「すいません、ちょっと手を合わせてもらってもいいですか？どうですか？温かくないですか？」



「じゃあ、右手で左手を握ってもらっていいですか？反対に左手で右手を握り返してもらっていいですか？動いていますよね？」



生徒たちは、言われたように手を握って確認します【画像⑥】。

（市原千代子さん）

「私はそういう風に合わせて、温かったり、握ったり、握り返したりできること、それが『生きていること』だと思います」



市原さんの言葉は、静かに生徒たちの心に響きます。



（市原千代子さん）

「死んでしまうということは、その温かかった手が氷のように冷たく動かなくなってしまうことです」



「そして氷のように冷たく動かなくても、そこにあった手が、最終的にはそこからなくなってしまうということです」

その「手」は命を生む一方で、「命を奪うこともある」

市原さんは講演の中で、中学生に重要なメッセージを伝えます。



（市原千代子さん）

「被害者になるのは避けられないことがあるけれど、加害者になることは避けられるのではないかということです」



「無免許で車を運転する、お酒を飲んで運転する、スピード出して運転する、煽り運転をする、ゲームをしながら運転をする、などは絶対にしてはいけないことです」



「そういう事故を起こした加害者の人たちは、自分が気をつけてさえいれば、そういう事故は起こさなかったはずです。加害者がいなければ、被害者はいない。生まれてこないんです」



市原さんは、



「人の手のぬくもりは命を生む、一方でその手は命を奪うこともある」



と強く訴えかけます。



「『新しい命の手につながっていく』みなさんのその手は、『圭司の命を奪ったような暴力を振るうこともできる手』なんだということです」

「いじめ」と「自殺」をめぐる複雑な現実

市原さんは、いじめ問題についても言及しました。



（市原千代子さん）

「いじめには2つの物語がある。一つ目は『いじめを受けたとして、自ら命を絶ってしまう子どもがいる』ということ」



「そして、もう一つは『ある日突然、加害者として名指しをされてしまう子どもがいる』ということ」



だと説明しました。



（市原千代子さん）

「『A君・B君・C君が、A子ちゃん・B子ちゃん・C子ちゃんが、僕を、私をいじめていたから、僕は私は死にます』として名指しされた子どもたちが、家から出られなくなったり、学校に行けなくなったりしている、そんな現実があります」



市原さんは、

「みなさんが何気なく言ったりしたりしてる行為が、だれかの心を傷つけて、それをいじめと感じてしまう人がいるかもしれないことを知ってほしい」



と問いかけました。

相談することの大切さ

（市原千代子さん）

「生きていくことは辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、しんどいこと、たくさんあると思います。その結果『死んでしまいたい』と思うことがあるかもしれません」



「でも私はそういう風に思ったら、周りの人に相談をしてほしいと思います」

市原さんは、さまざまな相談窓口を紹介しました。

「チャイルドライン」

「命の相談電話」

「寄り添いホットライン」

「24時間子どもSOSダイヤル」

などの存在を伝え、



「もし、だれにも話せないと思っても、そういう電話でもいいから電話し、話をして欲しい」



と呼びかけました。



（市原千代子さん）

「私は圭司が『助けて』って、声をかけてきてくれていたり、手を伸ばしてきてくれていたら、その手を握り返してやりたかったのに」



「そうしていれば、こんなことにならなかったかもしれないのにと、今でも自分を責めています」



母としての後悔を込めて、相談することの重要性を訴えました。

25年を経て伝えたい想い

市原さんは、事件から25年が経った今も、全国各地で講演を続けています。70歳を超え、10年前には交通事故で前歯5本を失うなどの困難も経験しながらも、圭司さんの写真とともに、被害者となった悲しみを語り続けています。



（市原千代子さん）

「私はどんなに想像力を駆使しても、亡くなった時の傷だらけの圭司の顔から後の顔を、想像することができません」



「生きていれば、圭司は11月2日に45歳の誕生日を迎えていたはずです。でもどんなに頑張っても、私は40歳を過ぎて45歳になった圭司の顔を想像することなんてできません」



それでも…市原さんはこう話します。



（市原千代子さん）

「私は圭司が亡くなった後、どれほど圭司のところに行ってやりたいと思ったかしれません。でも、それもできないまま25年あまり生きてきました」



「あれほど辛く悲しく苦しかったのに、25年あまり生きてきた中では、やっぱりいいこと、嬉しいこと、楽しいことがありました」

「生き抜いてほしい」という願い

講演の最後に、市原さんは中学生たちにこう呼びかけました。



（市原千代子さん）【画像⑩】

「今がどんなに辛く悲しく苦しくしんどくても、みなさんはみなさんに与えられた命、寿命をおじいちゃんやおばあちゃんになるまで、圭司のように途中で命を落とすことなく、みなさんの命、寿命を生きて生きて生き抜いてほしいと思います」



「そういう風に元気に生きてるみなさんと、またどこかで出会うことがあるといいなと私は願っています」



講演を聞いた中学生からは、

「被害者になるのは突然だけど、加害者にならないためには自分でできることがたくさんあるんだなって思って、周りの人を傷つけないように言葉遣いや行動を気をつけていこうと思いました」



などといった感想が寄せられました。

手の温もり、握り返す力―当たり前だと思っていても、突然なくなることもあり、奪うこともある。



被害者になることを避けられないこともあるけど、加害者になることは避けられる部分があると知ってほしい、どんなに辛いことがあっても生きてて欲しい、被害者遺族の市原さんの願いです。

