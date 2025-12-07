来年６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の組み合わせ抽選会の結果を受けて６日（日本時間７日）に試合日程の詳細が発表され、Ｆ組の日本が１次リーグで試合を行う会場が決まった。

今大会は３か国の共催による広域開催のため、気候条件やチームの移動に関わる会場地も大事な条件となる。（デジタル編集部）

史上初の北中米３か国共催で、米国の１１都市、カナダの２都市、メキシコの３都市の計１６都市で試合が行われる。出場枠が１６増え、４８チーム、全１０４試合で争われる初めての大会となる。

６月１４日（同１５日）の日本の初戦、オランダ戦の会場はアメリカテキサス州ダラスで、チュニジアと戦う２０日の第２戦（同２１日）はメキシコ・モンテレイで、欧州プレーオフの勝者と対戦する２５日の（同２６日）の第３戦は再びダラスと決まった。ダラスのスタジアムは大会最大級の収容人員９万４０００人、モンテレイは５万３５００人だ。

今大会は東西の時差が３時間ある広域開催となる。２０１８年ロシア大会も開催地間の最大時差は３時間だったが、２６年大会には大きな緯度差も加わる。最北のバンクーバー（カナダ）と最南のメキシコシティーの緯度差はおよそ３０度あり、これはロシア大会の約１６度（サンクトペテルブルクとソチ間）の２倍弱だ。

日本の１次リーグは、アメリカ南部のダラスとメキシコ・モンテレイを往復する日程で、大会期間に日中の最高気温が３０度を超える厳しい暑さが予想される。Ｆ組は４会場で行われるが、日本は同じ会場のダラスで２試合を戦え、ミズーリ州カンザスシティーでの試合がないため、南北の移動距離は比較的短くなった。モンテレイは標高５００メートル余りで、同じメキシコ会場の中でもメキシコシティー（標高２２００メートル）やグアダラハラ（同１５００メートル）のように特別な対策が必要な高地ではない。

試合開始時間は第１戦から順に午後３時、同１０時、同６時で、暑さのピークを比較的しのげる時間帯だが、第２戦は夜遅い１０時開始で、コンディション調整も重要となる。日本はＦ組１位突破なら決勝トーナメント（決勝Ｔ）初戦はモンテレイで、２位突破ならアメリカテキサス州ヒューストンでの試合となる

大会方式は、１次リーグで４８チームが４チームずつ１２組に分かれ、各組１、２位が１次リーグを突破して決勝Ｔに進む。さらに今大会の大きな特徴として各組３位のうち、成績上位の８チームも決勝Ｔへ進む。ノックアウト方式の決勝Ｔで戦うのは３２チームとなる。

開幕戦は６月１１日にメキシコシティーのエスタディオ・アステカで、決勝戦は７月１９日に米ニュージャージー州のニューヨーク／ニュージャージースタジアムで行われる。