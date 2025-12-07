【昭和〜平成スター列伝】日本プロレスの祖・力道山は昨年に生誕１００周年を迎えた。１９６３年１２月１５日、暴漢に刺された傷が原因で亡くなったが３９年間、嵐のような人生を駆け抜けた。今年で６２回目の命日を迎えるが、死の１１日前には宿敵だった“白覆面の魔王”ザ・デストロイヤーと最後のインターナショナル王座防衛戦を行っている。

同年５月２４日東京体育館で行われた両雄の初対決、ＷＷＡ世界ヘビー級王座戦（王者デストロイヤー）は、足４の字固めをかけ合ったまま壮絶なレフェリーストップとなり、日本テレビ系列で生中継された試合は、平均視聴率６４・０％（ビデオ・リサーチ調べ）を叩き出した。現在でも、歴代高視聴率番組の４位にランクインしており、長い間語り草となっている伝説的な名勝負だった。

１２月にはその魔王が再来日して力道山のインター王座に連続挑戦。６３年１２月２日東京体育館ではリングアウトで力道山が防衛。２日後の４日には大阪でリマッチが行われた。結果的にはこれが力道山最後のインター王座戦となった。

「がっちりと絡み合った王者力道山と“覆面の魔王”ザ・デストロイヤーの足――恐怖の足４の字地獄の中でレフェリー沖のカウントが響き渡った。『ナイン、テン、ツエンティー…ドロー』。２１分５２秒の悪夢のような戦闘で、力道山１９回目の防衛が成った。狂気のような野望で力道山の王座に挑んだ魔王は快調。機を見て攻め込み、危うしと見れば逃げる。このスピードを織り交ぜた攻撃に力道山は手を焼いた。宝刀空手チョップでチャンスをつかんだかに見えたが、一瞬のスキを突かれ、またもや足４の字地獄にはまった。根性の死闘というほかはない。延々８分――力道山は頑張り通してついにリング下に落ちた。死の４の字固めは決まったままだ。ここでレフェリー沖がカウントを開始。結局両者はカウントアウトで引き分け。力道山はタイトル防衛に成功した。それにしても足４の字固めの強烈さはすさまじく、８分間の猛攻に耐えたが自力では立てず、魔王も３人に抱えられて引き揚げた。両者の宿命的な対決はまだまだ続きそうだ」（抜粋）

辛うじて連続防衛に成功した力道山だが、ギリギリの勝負であり、両雄が再び戦うことはなかった。力道山は最終戦終了後の８日に赤坂のクラブで暴漢に刺され、１５日には帰らぬ人となった。

「巨星墜つ」の悲報は日本中を震かんさせた。２０日には東京・池上本門寺で葬儀が行われ、政財界、芸能界、スポーツ界から多くの著名人が弔問に訪れた。参列者は本門寺でも当時過去最高の１万人以上。警官隊も１３０人が配置され、まさに「国葬級」の規模だった。力道山は本門寺に眠り、墓の銅像には今でも多くのファンやレスラーが訪れ、プロレスの「聖地」となっている。 （敬称略）