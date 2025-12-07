12月4日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が習っている茶道の行事「開炉」に参加することをきっかけに着物を仕立てたことを報告した。

-「ほっと温まるひと時で幸せでした」-

３ヶ月ほど前から大河ドラマ『豊臣兄弟！』で演じる前田利家の妻・まつのために茶道教室に通い始めた菅井。そんな菅井が11月初旬に行われた「開炉」という行事に参加したと報告した。「開炉」は、11月はじめ立冬を待って炉（畳の下に備え付けられている小さな囲炉裏）を開くことをいい、「炉開き」とも呼ばれる茶道で言うところの正月の様な重要な行事だ。

「開炉」では着物を着て濃茶をいただくのが通例だといい、そのために着物をレンタルしたそうで、茶道の先生に相談しつつ自分の着物や帯をレンタル。初めての行事参加に緊張したとしつつも、始まってしまえば温かい雰囲気の中で「開炉」が執り行われ濃茶と共にいただくぜんざいのほのかな甘さに「ほっと温まるひと時で幸せでした」と感想を語った。

また、この行事をきっかけに、正月や行事に使える自分用の着物を一着購入したという。茶道の先生と相談し、自分への30歳の誕生日プレゼントとして、「長く使えるおしゃれな凛と着られるような模様」のシンプルかつモダンな水色の着物を購入。とその着物を着た自分に期待を膨らませた。さらに、白地に松の柄の帯も選び、「年内ぐらいには受け取れるかなということで、ワクワクしています」と期待に胸を膨らませた。

また、大河ドラマでまつを演じる中で松の柄の帯と出会えたこともありがたいと語り、今後のイベントでの着用にも意欲を見せた。