久保光代アナ “好き”を仕事に。アイドル祭りの司会（ABCテレビ）
アイドルが大好きな私にとっては夢のようなお仕事で、
会場はこれまで経験してきたイベントとはまた違う“熱気”に包まれていて、
生のステージならではの変化する空気に触れ、
ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新
アナ回覧板
先日、あそばにゃそんそんアイドル祭りの司会を担当しました！
舞台袖では初鳴きのように緊張しながらの進行でした。
ステージに立つ皆さんのプロとしての姿勢を間近で見られたことは、大きな学びになりました。
その“ライブ感”に合わせて言葉を届ける楽しさも知りました。
“好き”を“仕事”として携われるありがたさを、改めて実感した1日でした！
久保光代