©ABCテレビ

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …

ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新

アナ回覧板

＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ …



先日、あそばにゃそんそんアイドル祭りの司会を担当しました！

アイドルが大好きな私にとっては夢のようなお仕事で、

舞台袖では初鳴きのように緊張しながらの進行でした。

会場はこれまで経験してきたイベントとはまた違う“熱気”に包まれていて、

ステージに立つ皆さんのプロとしての姿勢を間近で見られたことは、大きな学びになりました。

生のステージならではの変化する空気に触れ、

その“ライブ感”に合わせて言葉を届ける楽しさも知りました。

“好き”を“仕事”として携われるありがたさを、改めて実感した1日でした！

久保光代