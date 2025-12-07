『ザ・ロイヤルファミリー』最終回直前→豪華ゲスト登場へ「どんな役？」「贅沢すぎる使い方」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第9話（12月7日）に登場する豪華ゲストに注目が集まっている。
【写真】「贅沢な使い方…」次回登場の豪華ゲスト！
第9話は、2年後の有馬記念優勝という大きな夢に向かい、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）を中心に、チームロイヤルは固い結束を築いていた。隆二郎（高杉真宙）に代わり、ロイヤルファミリーの主戦ジョッキーとなった翔平（市原匠悟）は、秋のGIシーズンに挑む。だがその矢先、翔平は思わぬ大きなトラブルに巻き込まれてしまう――。
一方、耕一のライバルである展之（中川大志）は、父・椎名（沢村一樹）も成し遂げられなかったクラシック三冠制覇を狙っていた。次々と襲いかかるトラブルにより、目標としていた年末の有馬記念出場は絶望的に思われる。それでも栗須と耕一は、チームを守るため、そして夢をつなぐために奔走していく…というあらすじだ。
この秋、秋華賞・菊花賞・天皇賞（秋）・JBCクラシックを制覇したクリストフ・ルメール騎手が、役柄不明のままゲスト出演することが発表されており、ファンからは「ルメール楽しみだけど、どんな役なんだろう？」「最終回じゃなく、最終回前にルメールとか贅沢すぎる使い方」「ロイヤルファミリーについにルメール来るぞ！」などの声が寄せられている。
