乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレント、松村沙友理（33）が7日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。夫について語った。

3日、自身のインスタグラムで結婚と妊娠を発表した松村。スポニチの取材によると、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員。約2年の交際期間を経てのゴールインとなった。

夫について「ただの一般の、ラ・フランス王子。洋梨王子でございます」「がたいは大きめ。守ってくれるタイプの王子様」と説明。松村のファンだった？との質問には「全然そういうことではない」と話し、夫からは「ガチで“りんごさん”って呼ばれてます」と明かすと、周囲は驚いた様子だった。爆笑問題の田中裕二は「ハイヒール・リンゴさんみたい。ハイヒールだよ！」とツッコんでいた。

惹かれたポイントについて「料理が凄い得意で。ほとんどが向こうが担当してくれる。何でも作ってくれる。何でもできる方」とコメント。乃木坂の同期に結婚報告したのかと問われると「実は、ほとんど誰にも言ってなかった」と述べた。