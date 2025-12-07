出産後も綺麗な女性ってすごいですよね。見た目を維持できる理由として、旦那さんの行動が影響していることも。今回は、奥さんの見た目をけなす旦那さんが撃沈したエピソードをご紹介します。

奥さんが綺麗な理由

「夫と友人夫婦の家に遊びに行ったときのこと。友人は出産後も変わらず綺麗で、思わず見惚れてしまうほど。夫も『お綺麗ですね』『〇〇（私）とは大違い（笑）』なんて言っていて。『お前も見習ってダイエットしろよ』と、私のことをバカにしてくるから腹が立ちました。

それを聞いていた友人の旦那さんは『妻が疲れていたら、僕が育児を引き受けてエステに行ってもらっているんです』『美容院やネイルも、妻が行きたいならその日は僕が子どもの面倒を見るようにしていて』『妻にはいつも綺麗でいてほしいですから』と答えていました。『さすが、育児に協力的な旦那さんは違いますね！』と言ったら、旦那は気まずそうにうつむいていました。当然か。

だって、私が美容院に行けるのはせいぜい年に1〜2回程度。夫は一人で子どもの面倒を見られないので、実家か義実家にわざわざ預けに行っています。エステなんて行ける時間も金銭的な余裕もないし、私は常にワンオペ育児で疲れ切っている状態。そんな私が、綺麗な外見を保てるわけがないんです。

友人がずっと綺麗なのは、育児に協力的で高収入の旦那さんの影響が大きいんだろうな。誰と結婚するかで、外見にも差が出てくるなんて思いもしなかった。帰宅後、夫に『もっと友人の旦那さんを見習ったほうがいいよ』と言い返しておきました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 奥さんに綺麗でいてほしいなら、旦那さんも家事や育児を協力すべきですよね。奥さんが疲れ切っているのに、さらにダイエットしろなんて無茶です……。奥さんを悪く言う前に、自分の行いを反省してほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。