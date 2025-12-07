最終回の男泣きが切ない…旅立つ娘を想う“親父”松島聡の最後の料理シーンに涙腺崩壊するドラマ『パパと親父のウチご飯』

松島聡と白洲迅がW主演を務めてきたドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

12月6日（土）に放送された最終回では、千石の娘・愛梨（棚橋乃望）がハワイに旅立つ日が目前に迫っていた。最後の晩、千石は愛梨のために弁当を作り始めるが、これまでの思い出が脳をよぎり…。

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】10カ月間を思い返す千石の目から涙が…

◆ついに愛梨がハワイへ

いよいよ愛梨がハワイに旅立つ前夜、千石は初めて子どもたちが完食した思い出のカレーを振る舞った。

千石、愛梨、晴海、清一郎（櫻）、4人で食べる最後の晩御飯が終わり子どもたちが寝静まると、千石は再び台所に立ち愛梨のために弁当作りを始める。

すると千石の脳裏に、これまで愛梨と過ごしてきた日々がよぎった。

愛梨が初めて千石を「親父」と呼んだとき、愛梨の誕生日会…10カ月間を思い返す千石の表情は段々と歪んでいき、その瞳から涙がこぼれる。

映像では現在の千石のシーンと交互に、過去のシーンが映し出される演出となっており、今までの歩みを振り返りながら視聴者の涙も誘う展開に仕上がっていた。