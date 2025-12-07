目黒蓮が映像作品において背負う役割はさまざまだが、一様にして重い。それは主演として“作品の顔”となる重さだけでなく、演じるキャラクターが託される“役割”の重さでもある。芝居の中で目には見えない重責を担えることが、彼の出演作が途切れない理由のひとつと言えるだろう。

フジテレビの連続ドラマ初出演となった『silent』（2022年／フジテレビ系）では「若年発症型両側性感音難聴」を患い、音のない世界で生きる佐倉想の心の変化を繊細な表情で視聴者に伝える。再び脚本家の生方美久とタッグを組んだ『海のはじまり』（2024年／フジテレビ系）では主人公の月岡夏として、自覚のないまま幼い娘を育てる父親となった責任と直面する。話数を重ねるごとに役柄とシンクロして、研ぎ澄まされていく彼の芝居には、両作品のプロデューサーを務めた村瀬健がコメントしたように、名だたるキャストたちを前に「相手の能力を吸収していく」ような感覚を抱かせる。

そして、現在、放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で目黒が演じているのが、若くして馬主となった青年・中条耕一。キャスティングが発表された際は謎のキャラクターとして紹介されていたが、第4話で人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」の創業社長である山王耕造（佐藤浩市）と中条美紀子（中嶋朋子）の隠し子であることが発覚する。

これまで母子ともに不遇な扱いを受けてきた耕一は、母親の葬式に訪れた耕造の援助の申し出を拒否。喪失の最中で言葉数は少なくとも、一度は受け取った香典を一切の拒絶を感じさせる厳しい眼差しで突き返す姿は、耕一の心に決めた意思の強さを伝えるには十分なものだった。

しかし、第6話のラスト、雨中の開催となった有馬記念レースで、栗須（妻夫木聡）と耕造が夢を託した競走馬“ロイヤルホープ”のラストランを見届ける耕一の目には、2人と違わない馬への情熱が宿っていた。ホープを鼓舞する渾身の叫び。これまで目黒が耕一の腹の底で目まぐるしく変化する感情を冷静に抑え込んでいたからこそ、彼の「行け！」は爆発的な情動を場面に引き起こす。

■『SAKAMOTO DAYS』『SHOGUN 将軍』2026年も止まらぬ目黒蓮の快進撃 第8話以降は、耕造と母の思いを受け継いだ競走馬“ロイヤルファミリー”とともに、相続馬限定馬主として、自身が授かった使命を果たそうと奮闘する。若くして馬主となったその重責は計り知れない。なぜなら、耕一が託されたものは耕造の悲願の夢でもある有馬記念だけでなく、“ロイヤルハピネス”と“ロイヤルホープ”から継承された夢の続きでもあるからだ。それでも、これまで多くの困難と最後まで向き合うキャラクターを演じてきた目黒なら、無謀とも思えるロードマップさえも達成できるのではないかと、耕一の覚悟を決めた表情に一縷の望みを懸けてしまう。引退後のファミリーを養い続けるためにも「必ず勝たせたいんです」と絞り出すように口にする彼には、壮大な夢を託したくなる存在感があった。

本作ではナレーションも担当しているが、彼の落ち着いた声質は重厚な作品にも臆することなく響く。Snow Manとしての活動と並行していることも考えると、目黒が担当する役割の幅広さには目を瞠るものがある。

本作のプロデューサーを務める加藤章一は、映画『わたしの幸せな結婚』（2023年）やドラマ『トリリオンゲーム』（2024年／TBS系）でも目黒と仕事をともにしている。前述の『silent』『海のはじまり』と同様に、繰り返し同じプロデューサーから重要なキャラクターに指名されるのは、繊細な芝居に見惚れただけでなく、役者としての近影を見ておきたいと思わせる、恐るべき成長速度にあるのではないだろうか。

すでに目黒は2026年の注目作品への出演が続々と発表されている。『週刊少年ジャンプ』で連載中の人気漫画『SAKAMOTO DAYS』の実写映画では、伝説の殺し屋・坂本太郎役として主演に抜てき。身の回りにある日用品やその場にある武器ならざる道具を用いて戦う、坂本のトリッキーな戦い方が反映されるであろうアクションシーンに対して、目黒がどのようにアプローチするのか。期待は高まるばかりだ。

さらに2026年2月に公開する映画『ほどなく、お別れです』では、浜辺美波とW主演を飾る。故人や遺族と真摯に向き合う葬祭プランナーとして、家族や恋人を失った人々に静かに寄り添う漆原礼二も、微細な表情の変化で心の内に秘められた感情を伝える目黒の芝居が活かされるはずだ。

そして、特筆すべきはオーディションで役を射止めたという、ディズニープラスで配信される『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演だ。第76回エミー賞にて史上最多の18部門を制覇した『SHOGUN 将軍』の10年後の世界が描かれる続編であることから、世界進出の大きな第一歩となるのは間違いない。

吸い込まれるような澄んだ瞳の揺らめきは、演じた役柄の動揺や葛藤を視聴者に伝える。その瞳は鋭く相手の本心を射抜くときもあれば、誠実な思いを伝える穏やかな眼差しとなって相手に寄り添うときもある。

どんな役柄を演じるときでも変わらないのは、瞳に奥に宿る覚悟と困難や不条理にも押しつぶされることのない存在感。だからこそ、どれだけ重い責任と役割を背負った役柄だろうと、彼にこのキャラクターを演じてほしい、そう夢や希望を託したくなるのだろう。（文＝ばやし）