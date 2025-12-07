上田綺世は1試合4発さえ当たり前?…試合総括で全く触れなかったファン・ペルシー監督「忘れていたよ。良い兆しだ」
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督にとって、FW上田綺世が1試合4ゴールの大活躍を見せることに驚きはないようだ。オランダメディア『フットボール・インターナショナル』が『ESPN』でのインタビューをもとに伝えている。
上田は6日のズウェレ戦で前半だけでハットトリックを達成すると、後半にも1ゴールを決めて圧巻の4得点で6-1の大勝に貢献。開幕15試合で18ゴールと得点ランキング首位をひた走っている。
ただ指揮官は試合後のインタビューで「素晴らしい瞬間があった」と切り出して複数のプレーを称えたようだが、そこに上田の名前は挙がらなかったという。報道陣から上田の活躍について訊かれると「面白いね。試合直後のコメントでも彼のことを忘れていたよ」と告白。もっとも絶大な信頼の表れだとしている。
「良い兆しだと思う。彼が1点、2点、3点、もしくは4点取ることが当たり前になってきているということなんだ。だから彼の名前を出さなかった。他の(触れるべき)選手は全員挙げたけど、綺世だけ触れなかった。そのことを指摘されたらこう返すんだ。『そうだね。でも綺世は毎週得点しているでしょ?別に新しいことじゃないよ』とね」
そう話した指揮官はオランダ代表が北中米W杯で日本代表と同じグループになったことについて、「少し心配だ」とコメント。上田を相手にすることはやはり脅威のようだ。
