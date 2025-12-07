FW鈴木武蔵が横浜FCとの契約満了「今年は怪我が多く、全く力になれず」「本当に申し訳ございませんでした」
横浜FCは7日、FW鈴木武蔵(31)が契約満了により今季限りで退団することを発表した。
鈴木は今季加入してJ1で22試合2得点を記録したが、チームはJ2降格となった。契約満了に際してクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「1年間と言う短い時間でしたが横浜FCの一員として戦えた事を誇りに思います。今年は怪我が多く、全く力になれずチーム目標を達成出来なかった事を心から申し訳なく思ってます。本当に申し訳ございませんでした。そんな中でも日々応援してくれる方々やサポートしてくれた家族に感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございました。どこへ行っても横浜FCを応援しています」
