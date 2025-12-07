Travis Japanの松田元太が、愛知・名古屋を訪れた際の“お散歩デート”風ショットを自身のInstagramに投稿した。

【写真】松田元太が名古屋を満喫。“お散歩デート”風ショット

■松田元太が晩秋の名古屋でお散歩デート風ショットを公開

紅葉した木々をバックに、やわらかな日差しが降り注ぐ中、コーヒーカップを持って歩く姿など計4枚の写真を投稿。

この日の松田は、上下ブラックのアイテムに、インナーにはブラウンのチェック柄のシャツ。そして、足元には茶系のマウンテンブーツをアクセントにしたコーディネートを披露。

「名古屋満喫してるね」「2枚目の写真好きすぎる」「彼女目線ありがとう」「彼氏感強すぎる」など、1・2点目の紅葉美しい名古屋でのお散歩デート風ショットに注目が集まった。

また、3・4点目には名古屋名物の手羽先とハイボールを手に、額にしわを寄せて染み入るように名古屋グルメを堪能する姿も。これには「おでこのWi-Fiかわいい」「手羽先のCMが来そう」などの声がみられた。

■松田元太とイッチーの手つなぎ2ショットも

なお、松田は12月6日放送の『スイッチ！』（東海テレビ）に生出演。番組を見ていた地元のファンからは「名古屋に来てくれてありがとう」「見てたよ」「名古屋来てくれてうれしい」という声もあがった。

さらに、東海テレビ公式キャラクター・イッチー公式SNSでは、松田との手つなぎショットや出演陣とともにTJポーズをして撮影した記念ショットが公開されている。