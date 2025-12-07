フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。「TGC広島2025」でMCを務めたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 TGC広島でMC 「NHK時代に1年間勤務していた大好きな広島だったので、より幸福度が高かったです」





中川さんは、「TGC広島2025 今回もウエンツさんとMCを務めさせていただきました」と複数枚の写真を添えて投稿しました。







続けて「年内最後のTGC 春にフリーになってから初めての出張がTGCで、今年は3回もMCを担当させていただいて..今回も盛りだくさんで楽しかったなぁ〜.」と、この一年間のTGCへの関わりを振り返り、感謝を綴っています。







特に、「なにより会場がNHK時代に1年間勤務していた大好きな広島だったので、より幸福度が高かったです ありがとうございました！と、特別な思いと共に喜びを表現しました。







投稿された写真には、全身を白でまとめたニットとフリルスカートのエレガントな衣装姿の中川さんが写っています。





また、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコさんやタレントの塚本恋乃葉さんとの舞台裏での２ショットを公開しています。







この投稿に、「白もとてもお似合いで綺麗です！」「今日の衣裳とてもお似合いです」「塚本さんも一緒だ〜 広島コンビですね」などの声が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。



【担当：芸能情報ステーション】