女優の吉田美佳子（26）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。「ご報告」と題し、第1子出産を発表した。

夫は24年3月30日に結婚した元プロボクサーの大嶋宏成氏（50）で、「2025年12月5日午前7時25分 第一子を出産いたしました」と報告。さらに、小さな赤ちゃんの手に指を握られた“手つなぎ”ショットも公開し、「母子共に健康です この上ない幸せを感じております ずっと側で支えてくれた夫、家族、周りの方々のサポートのおかげでここまで頑張ることができました 心から感謝しております 今後とも日々邁進していきますので、温かく見守っていただけたら幸いです」と心境を明かした。

吉田は東京都出身。14年にスカウトされて芸能事務所入りし、同年の舞台「つか版・忠臣蔵〜大願成就討ち入り篇〜」で女優デビュー。15年に公開された「罪の余白」に出演して映画デビュー。19年放送NHKドラマ「トクサツガガガ」の、みやび役でさらなる注目を浴びた。24年8月16日には、現役時代に“入れ墨ボクサー”として知られた大嶋宏成氏と約8年の恋を実らせた24歳差婚を公表していた。自身がモデルとなったショートドラマ「インファイト 私の恋した刺青ボクサー」では主役を演じている。