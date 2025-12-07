“2児のシングルマザー”藤咲凪、再婚を発表「ほぼ0日婚」お相手は「一回り年上の方で癒し系」
【モデルプレス＝2025/12/07】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の元メンバーでタレントの藤咲凪（26）が12月7日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜）に出演。再婚を発表した。
【写真】“AI画像疑惑”26歳シンママ、子どもとの2ショット
2023年6月に同番組で、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表していた藤咲。この日の放送では「2年前にこちらの番組でシングルマザーを公表させていただいたんですけど、この度再婚いたしました」と報告した。
2025年7月にこれまで所属していた最終未来少女を卒業した藤咲だが、「3ヶ月前くらいにアイドル辞めたタイミングで突然プロポーズしていただいて、ずっと友人だったんですけど、ほぼ0日婚」と9月に再婚していたことを告白。お相手については「一回り年上の方で癒し系の子供にも優しくていい人」「カピパラみたいな可愛い感じ」と明かし、好きなところについては「子供にすごい優しくて、そこが好きです」と笑顔で語っていた。
藤咲は、2017年“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んでいる。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表。アーティストユニット・最終未来少女のメンバーとしても活動していたことから、リアル“【推しの子】”と話題を集めた。2025年7月にはグループを卒業している。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆藤咲凪、再婚を発表
◆藤咲凪、“リアル【推しの子】で話題”
