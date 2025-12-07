タランティーノ、21世紀のベスト映画トップ10発表 1位は『ブラックホーク・ダウン』
クエンティン・タランティーノ監督が、自身が選ぶ「21世紀のベスト映画20」を発表。先週公表された11位までのランキングでは、深作欣二監督による2000年公開の映画『バトル・ロワイアル』が選出されたことで注目を集めたが、この度トップ10が明らかにされた。
【写真】クエンティン・タランティーノが選ぶ「21世紀のベスト映画」第1位〜第10位を写真で見る
監督として『パルプ・フィクション』や『レザボア・ドッグス』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』などを世に送り出し、シネフィルとしても知られるタランティーノ監督が、先週に続き、ポッドキャスト番組『The Bret Easton Ellis Podcast』で、「21世紀のベスト映画20」のトップ10を発表した。
栄えある1位に選ばれたのは、リドリー・スコット監督の『ブラックホーク・ダウン』（2002）。スコット監督の「演出は偉業であり、まさに驚異的だ」と称賛。「『地獄の黙示録』のような目的意識と視覚効果、感情を徹底的に追求し、成し遂げている。2時間45分強烈さが持続する。最近観直したけれど、上映時間中ずっと心臓が高鳴った。映画に引き込まれ続けた」と評価した。
2位には、リー・アンクリッチ監督『トイ・ストーリー3』（2010）。過激なバイオレンスで知られるタランティーノ監督の作風とは相容れないが、「完璧に近い作品」と絶賛。「最後の5分で本当に心が引き裂かれた。結末を説明しようとするだけで泣きそうになり、声が詰まってしまう」と評した。
なお、先週公表された11位までのランキングで、深作監督が高見広春の同名小説を映画化した『バトル・ロワイアル』（2000）を11位に選んだタランティーノは、『ハンガー・ゲーム』（2012）との類似性を指摘し、「日本の作家が、どうしてスーザン・コリンズ（『ハンガー・ゲーム』の原作者）を訴えなかったのか理解できない」とコメント。書評家は日本の小説や映画を認識しておらず、類似性を指摘しないどころか『ハンガー・ゲーム』を独創的だと評価したと、厳しく非難し、「映画評論家は、映画を観るなり、『なんだこれは！『バトル・ロワイアル』をPG指定にしただけじゃないか！』と指摘したよ」と述べていた。
タランティーノが選ぶ「21世紀のベスト映画20」は以下の通り。
1位 リドリー・スコット監督『ブラックホーク・ダウン』（2002）
2位 リー・アンクリッチ監督『トイ・ストーリー3』（2010）
3位 ソフィア・コッポラ監督『ロスト・イン・トランスレーション』（2003）
4位 クリストファー・ノーラン監督『ダンケルク』（2017）
5位 ポール・トーマス・アンダーソン監督『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（2007）
6位 デヴィッド・フィンチャー監督『ゾディアック』（2007）
7位 トニー・スコット監督『アンストッパブル』（2010）
8位 ジョージ・ミラー監督『マッドマックス 怒りのデス・ロード』（2015）
9位 エドガー・ライト監督『ショーン・オブ・ザ・デッド』（2004）
10位 ウッディ・アレン監督『ミッドナイト・イン・パリ』（2000）
11位 深作欣二監督『バトル・ロワイアル』（2000）
12位 アハロン・ケシャレス、ナヴォット・パプシャド監督『オオカミは嘘をつく』（2013）
13位 ジェフ・トレメイン監督『ジャッカス・ザ・ムービー』（2002）
14位 リチャード・リンクレイター監督『スクール・オブ・ロック』（2003）
15位 メル・ギブソン監督『パッション』（2004）
16位 ロブ・ゾンビ監督『デビルズ・リジェクト マーダー・ライド・ショー2』（2005）
17位 プラッチャヤー・ピンゲーオ監督『チョコレート・ファイター』（2008）
18位 ベネット・ミラー監督『マネーボール』（2011）
19位 イーライ・ロス監督『キャビン・フィーバー』（2002）
20位 スティーヴン・スピルバーグ監督『ウエスト・サイド・ストーリー』（2021）
