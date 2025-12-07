産休中のTBS近藤夏子アナ、母親との「マタ旅」2ショット公開「美人親子」「3世代旅行も楽しみですね」の声
【モデルプレス＝2025/12/07】TBSアナウンサーの近藤夏子が12月6日、自身のInstagramを更新。母親との旅行中の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】産休中の29歳TBSアナ「そっくり」美人母との“マタ旅”ショット
4日から連日「＃マタ旅」のハッシュタグとともに、旅行中のショットを投稿していた近藤アナ。「母を超える母になる事が目標！！何十年かかるかな。2人旅、国内外たくさん行ったね〜落ち着いたらまた行こうね」と母親へのメッセージとともに「＃親娘旅」のハッシュタグをつけて、雪がほんのりと積もった景色をバックに母親と肩を並べた2ショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「美人親子」「お母様お美しい」「そっくり」「親娘旅って良い響き」「3世代旅行も楽しみですね」「お母様との大切な時間」「お孫さんが生まれる前のいい思い出」といったコメントが寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2025年11月に第1子の妊娠を報告し、同月25日を以て産休入りした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤夏子アナ、母親との2ショット公開
◆近藤夏子アナの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】