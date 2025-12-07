◆ベルギーリーグ ▽第１５節 シントトロイデン３―２クラブ・ブリュージュ（６日・大王わさびスタイエンスタジアム）

ベルギー１部シントトロイデンがホームでクラブ・ブリュージュに３―２で競り勝ち、５連勝で暫定２位に浮上した。

日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、同ＦＷ後藤啓介、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人選手４人が先発に名を連ねた２位の強豪との一戦。立ち上がりのピンチはこの日が通算５０試合目の出場だったＧＫ小久保が好セーブをみせるも、前半１６分に失点。それでも同２１分にＭＦ伊藤、ＭＦ山本の連続シュートの流れからムヤが押し込んで同点に追いつくと、同３２分にはＦＷ後藤のシュートは相手のハンドを誘い、ＰＫを獲得。これを伊藤がゴール左へ決めて逆転に成功。伊藤は今季６点目となった。

その後、チームは後半２５分に同点に追いつかれたが、同３６分にフェラーリが豪快なボレーシュートを決めて再び勝ち越し。ホームで大きな勝利をつかんだ。伊藤は「うれしいです。今日勝てばブルージュと順位が入れ替わるということで自分たちが上にいくには今日絶対に勝たないといけなかったので、勝ててホッとしています」とうなずいた。