東アフリカ・ルワンダを拠点に、野生のゴリラを撮影してきた写真家の森啓子さん。撮影のために1年の半分以上を現地で過ごし、撮影歴は13年以上に及ぶといいます。

【画像】超至近距離で撮影したゴリラの顔、ケンカをして傷だらけのゴリラ、滅多に見られない“求愛”シーンも…ジャングルに生きるゴリラたちの貴重写真を一気に見る（26枚）

なぜ、そこまでゴリラに魅了されるのか。森さんが“ゴリラ写真家”になるまでの経緯を聞きました。（全3回の1回目／続きを読む）



ゴリラ写真家の森啓子さん 撮影＝鈴木七絵／文藝春秋

◆◆◆

ゴリラ研究の第一人者から「君は命が惜しくないのか？」

――もともとはテレビの制作会社に勤めていたそうですね。

森啓子さん（以下、森） 朝のワイドショーや料理番組を担当した後、ドキュメンタリー番組に異動しました。けれど、最初の頃はなかなか企画が通らなかったんです。そこで「みんなが行かない所や、嫌がることをやってみよう」と考えました。

学生時代は山岳部だったので、筋力や体力はあるし、冬の登山や、岩場も滝も大丈夫。だから、野生動物がいる場所を撮りに行こうと。

たまたまTBSに企画書を出す機会があって、5本のうち4本はすらすら書けたのですが、最後の1本で迷ってしまって。「まぁ、ゴリラにしておこうか」という軽い気持ちで出したら、それが採用されたんです。

――はじめはゴリラ愛が強いわけではなかったのですね。

森 やっと企画が通ったので、やるしかないという感じでした。それでまず、ゴリラ研究の第一人者である山極壽一先生（前京都大学総長）に連絡をして、取材に協力してもらえないかと打診したんです。そしたら山極先生から「絶対に無理！」と言われてしまって。

当時、ゴリラが生息している地域は内戦状態で、山極先生の調査基地も壊されたばかりでした。戦争で森が荒れ果て、食べるものがない兵士たちがゾウを大量に殺して、食糧にしていたんです。

――やっと企画が通ったのに……。

森 諦めるわけにはいかず、知り合いのコーディネーターに頼んで、ゴリラが撮影できそうな場所を探してもらいました。そして、コンゴ民主共和国のジョンバという場所を教えてもらったんです。

山極先生に「ジョンバに行きます」と伝えると、電話越しに「ジョンバか……」と一瞬息を飲む気配がありました。そして「なら僕のフィールドの方がまだ安全だ」と。後日、改めて山極先生のもとに打ち合わせに伺うことになりました。

山極先生の第一声は「森さん、君は命が惜しくないのか」。すぐに「惜しくないです」と答えました。同席していた私のアシスタントは黙ったままでしたが、帰りの電車で、「ごめんなさい森さん、私は命が惜しいです」と涙を流していましたね。

その後、山極先生の信頼しているコーディネーターに依頼して、コンゴのカフジ・ビエガ国立公園に行く段取りがつきました。さらに山極先生も現地へ同行してくださることになったのです。

ゴリラに襲われる危険性もあった

――ご家族からの反応はいかがでしたか？

森 3週間の予定で現地に行くことが決まりましたが、夫も当時中学3年生の娘もとくに驚く感じではなかったですね。

ただ、現地では何が起こるかわかりません。野生のゴリラは穏やかな性格だと言われていますが、彼らのルールを知らずに近づいて、急に飛びかかられる可能性もあります。

娘には「もしお母さんがゴリラに襲われて死んでも、幸せだったんだと思ってね」と話しました。ゴリラだけではなく、トラやホッキョクグマなど、リスクが高い動物の取材のときは、常々言っていたことです。

――ゴリラに襲われる危険性もあったんですね。

森 山極先生から教わったのは、野生のゴリラを取材するには「人づけ」が欠かせないということでした。野生のゴリラは人間を怖がるので、出会うと瞬時に逃げられてしまいます。毎日会いに行って、人間に慣れさせる必要があるんです。

具体的には、最初は30m以上離れて観察し、日を追うごとに少しずつ距離を縮めていき、ゴリラが約5mの距離でも逃げないようになれば「人づけ」の完了です。ゴリラの種類にもよりますが、このプロセスには5年ほどかかると言われていて、こうした手順を省いて一気に近づこうとすると「ガァー！」と襲われて、噛みつかれてしまうこともあるそうです。

また、一度「人づけ」しても、しばらく人間に会わないと「人づけ」は外れてしまいます。カフジ・ビエガ国立公園にいるゴリラは、戦争の影響で1年半も「人づけ」が途切れていたので、再び「人づけ」を行う必要があるだろうと言われていました。

「ゴリラが諦めるまで徹底的にやる」

――実際に現地を訪れてみて、いかがでしたか。

森 ゲリラ（正規軍ではない少数の部隊）や兵隊が森の中にたくさんいて、とても危険な状況でした。普段ならゾウが薮を踏み分けて道を作ってくれるのですが、戦争で大量のゾウが殺されてしまい、道は薮でボウボウ。私と山極先生はほふく前進で薮をかき分けながらゴリラに近づいていきました。

ゴリラは目も耳も良く、人間の存在に気づくと一目散に逃げてしまいます。慌ててシャッターを切っても写るのはほとんどお尻ばかり。山極先生からは「とにかく追いかける」「ゴリラが逃げるのを諦めるまで徹底的にやる」と言われました。

「ヤブを抜けた途端、目の前にドーンと…」

――突破口が見えたのはいつでしたか？

森 あれは、国立公園に入ってから1週間ほど経った日のことでした。薮を抜けて顔を上げた瞬間、ゴリラが目の前にドーンと座っていたんです。

成獣のオスゴリラで、シルバーバックと言って、背中が白銀色でした。体格はガッシリしていて、頭の大きさは私の4倍くらい。私たちとの距離は約3.5メートル。飛びかかられたら首をへし折られるほどの至近距離です。

どうすればいいかわからず驚いていると、山極先生が耳元で「森さんを見てるぞ。見つめ返せ」と言うんです。「目で語れ、なにか言え」と。

「私はあなたの敵じゃないの。あなたを保護する番組を作るためにここに来ているのよ」と目に力を込めて言いました。

必死にゴリラと目を合わせながら、30秒くらい経ちました。するとゴリラは「グフゥ〜ン」と唸り、ふっと横を向いて目の前の草をむしゃむしゃと食べ始めたのです。

その背後から子どもゴリラたちが顔を覗かせ、メスは木に登って私をじっと見るようになりました。山極先生が「よし！ 撮影できるぞ！」と声を上げました。

言葉ではなく、ゴリラと目と目で気持ちを通わせることができた。私がゴリラにすっかり魅了された瞬間でした。

ゴリラが兵隊に食べられてしまった

――ゴリラに対して怖さは感じませんでしたか？

森 不思議と怖いとは思わなかったですね。ゴリラも私たちが毎日追いかけてくるから、「しょうがないな。ここらでちょっと待ってやるか」という感じだったと思います。

このまま毎年ゴリラの取材を続けたいと思いましたが、カフジで内戦が続いてしまい、人づけされた95頭のゴリラがすべて兵隊に殺され食べられてしまったため断念しました。

その後は他の野生動物の取材をして過ごし、再びゴリラに会えたのは10年後。その時はルワンダのマウンテンゴリラでした。これまで会えなかった分、ゴリラに深くのめり込んでしまい、現地に家を借りることになりました。

それからはルワンダに暮らし、クリスマスとお正月、そして夏休みだけ日本に帰るという生活をするようになりました。

〈血まみれのケンカでも「絶対にトドメは刺さない」ジャングルに生きる写真家が目撃した“野生ゴリラの任侠ぶり”「彼らを唯一怒らせてしまうのは…」〉へ続く

（松永 怜）