〈「襲われて死んでも、幸せだったと思ってね」中学生の娘に言い残してアフリカへ…ジャングル取材歴13年超の女性写真家が語る「私がゴリラを追いかけるワケ」〉から続く

東アフリカ・ルワンダを拠点に、野生のゴリラを撮影してきた写真家の森啓子さん。撮影のために1年の半分以上を現地で過ごし、撮影歴は13年以上に及ぶといいます。

【画像】ゴリラ同士の“血まみれのケンカ”の様子、胸元に残された痛ましい傷跡、滅多に見られない“求愛”シーンも…ジャングルに生きるゴリラたちの貴重写真を一気に見る（25枚）

しばしば映画では凶暴なイメージが描かれがちなゴリラ。森さんがカメラを通して目撃した“意外な素顔”とは--。（全3回の2回目／続きを読む）



森啓子さんが目撃した“野生ゴリラの任侠ぶり”とは？ © Keiko MORI & Rwanda Development Board (joint copyright holders)

お互いの鼻がくっつく寸前まで近づいて…

――オスのゴリラは体重が200キロを超えることもあるとか。森さんは至近距離まで接近したことはありますか。

森啓子さん（以下、森） ゴリラと顔を突き合わせるような場面はありました。距離はほんの5cmほどで、お互いの鼻がくっつく寸前です。

これは「覗き込み」といって、ゴリラなりに親しみを示したり、遊びに誘ったりするサインだとされています。

ゴリラは目と目でコミュニケーションできる動物です。ある日、ザックの中のものを探していると「私も見たい」と思ったのか、いつの間にかそばにきてじっと私の目を見つめてきました。私が「そんなに近くに来ないで」と体を背けると、回り込んでまた目を合わせに来て。

――意外と愛らしい生き物ですね。森さんから見て、ゴリラはどんな性格の生き物ですか？

森 基本的にゴリラは穏やかで優しく、繊細な平和主義者だと思います。「人づけ」されたゴリラなら、至近距離で目と目のコミュニケーションが取れるんです。一方、「人づけ」されていないゴリラは人間を怖がり、猛スピードで逃げていきます。

近づきすぎると襲われたり噛まれたりする危険がある。過去には、映画の撮影でカメラマンが近づきすぎて、太腿の肉を素手で抉り取られたという話も聞きました。その時の相手の状況やストレスを見誤ると危険なんです。

「ゴリラに吹っ飛ばされたことはありますよ」

――「人づけ」されたゴリラでも、体格は大きいですよね。怖さを感じることはないのですか？

森 私はあまり恐怖心はないですけど、なかには研究者やトラッカー（ゴリラの居場所や健康状態を365日チェックする人）でも怖がる人がいますね。以前、とても怖がりのトラッカーと一緒にいたときは、ゴリラが突然私たちの前に現れたので、トラッカーが慌てて私の後ろに隠れてしまったんです。「普通、逆じゃない？」って思ったんですけど（笑）。

――では、森さんは危険な目に遭ったことはないですか？

森 ゴリラに吹っ飛ばされたことはありますよ。メスで、すごく親しくしていた「インイェンイェリ」という子どものゴリラがいたんですけどね。

私はザックを担いで森の中に入るんですけど、しょっちゅう雨が降るから、ナイロンのカバーをしているんです。ある日、ザックカバーが少しめくれていて、インイェンイェリが遊び半分にそれを剥ぎ取って舐めたり匂いを嗅いだりしていたんです。

最初は「待っていれば返ってくるだろう」と思っていたんです。でも、ふと見たらインイェンイェリの体にうんちがついていて。ザックカバーにうんちがついたら嫌だなぁ……と思って、インイェンイェリに手を差し出して「返して」って言ったんです。

そしたら突然、インイェンイェリの父が私に向かってブワーッと突っ込んできて。私に触りはしなかったんですが、その勢いで私が後ろに吹っ飛んだんです。隣にいたトラッカーが「ギャー！ 啓子！ 大丈夫か！」と叫んで、その場が騒然となりました。

たぶん、私が子どもに何か危害を加えるかも知れないと思ったんでしょうね。ゴリラは穏やかな性格なんですけど、自分の子どもに危害を加えられると怒るんですよ。

お母さんゴリラが見せた“賢すぎる行動”

――それは災難でしたね……。

森 でもあるとき、インイェンイェリとは別のグループで、同じように子どものゴリラがザックカバーを取って舐めていたことがありました。

私はもう、じっと黙って様子を見ていました。そのうち他のゴリラたちもやってきて、カバーに触りたい様子で、ドラミング（胸を手のひらで叩く動作）をして興奮してるんですね。

「これはもう返ってこないかも」と諦めかけたとき、お母さんゴリラが子どもからザックカバーを取り上げたんです。子どものゴリラは、他のゴリラたちには触らせなかったカバーを、お母さんには素直に渡したんですよね。

お母さんゴリラはそのままザックカバーを持って、私のカメラの前に置いて去っていきました。

――ちゃんと返してくれたんですね。

森 そうなんです。ゴリラはこれは誰の持ち物なのかわかるといいますからね。頭がいいんです。

お母さんゴリラは私のところまで走って持ってきたのですが、カメラの三脚に当たらないように避けてくれて。そうした気遣いもしてくれるんですね。

血まみれのケンカでも「絶対にトドメは刺さない」

――意外と理性的なんですね。

森 たとえばNo.1とNo.2のゴリラがお互いに胸を叩き合い、今にも喧嘩になりそうだったとするじゃないですか。すると、子どものゴリラが「ギャー！ 止めてくれー！」という感じで間に入り、仲裁をするんです。2頭とも「じゃあ、しょうがないな」という雰囲気になり、そこで喧嘩は終わり。お互いのメンツを保ったまま止めることができるんです。

ゴリラたちも相手と本気でやり合えば、お互いにダメージが大きくなることをわかっています。だから、もし血だらけになるような喧嘩でも、肩や脇の下などを狙うんです。絶対にとどめは刺さないですね。

人里に降りてきてしまうことも

――最近の日本では、野生のクマが人を襲ってしまうことがあります。ゴリラは現地の人を襲うのですか？

森 ないと思いますよ。ゴリラは草食ですし、人間を食べるものだと思っていないんです。ゴリラが何かされて怒ったら襲うかもしれませんが、人間を食べるためには襲いません。

――人里に出てくることはあるんですか？

森 ありますよ。たとえば、村で一生懸命栽培しているツリートマトという美味しい果物を、ゴリラが食べてしまうこともあります。

ルワンダの国立公園では、ゴリラの生息地がかつての半分になっています。国立公園内が過密状態なので、ゴリラが公園から出て、食べ物を探しにきてしまうんです。

――たとえばクマよけの鈴のように、ゴリラへの対策法はあるんですか？

森 国立公園から500m以上降りてきたら追い返していいことになっています。竹槍で「エイッ！」という感じで追い返しますが、また戻ってきちゃうみたいですね。

昔と比べて公園の敷地が狭いので、そういうことが起きてしまうんだと思います。ゴリラの生息や保護に関しては、まだまだ課題が残っていますね。

〈「二股をかけてアプローチ」「高齢のメスがモテるんです」2頭のゴリラがカメラの前で絡み合い…日本人写真家が目撃した“野生ゴリラたちの性事情”〉へ続く

（松永 怜）