対米投資企業労働者の円滑なビザ審査を支援する在韓米国大使館内の専従窓口である「KITデスク」が5日に正式に開設された。これを通じて発給を受ける短期商用ビザ（B−1）には企業と事業名、出張先などの情報が記載される。9月にB−1ビザと電子渡航認証（ESTA）を受けて働き米移民当局に拘禁された「ジョージア事件」の再発を防ぐための韓米の後続措置だ。

韓国外交部によると、外交部の金珍我（キム・ジナ）第2次官とケビン・キム駐韓米国大使代理はこの日午後、在韓米国大使館内のKITデスクを訪問し、韓米商用訪問およびビザワーキンググループの議論結果と今後の計画を点検した。KITデスクは在韓米国大使館所属の国務省、商務省、国土安全保障省、税関国境取締局の職員により運用される。

韓米はB−1ビザ発給時に韓国企業従業員の滞在資格も併記することで合意した。これに伴い、韓国人が発給を受けるB−1ビザには米国務省マニュアル402条に基づく労働者という滞在資格と対象者が働く企業と事業名、出張先、事業終了日など具体的な情報が記載される。ビザの発給を受けて米国出張に行っても韓国人のうち約15％が入国審査で拒否される現実を考慮した措置だ。米国がB−1ビザに出張先、滞在資格、企業名などを記載することで合意したのは韓国が初めてだ。韓国外交部はこうした措置がビザの信頼度を高め移民当局の取り締まりの際の滞在資格証明にも役立つとみている。

米国は大使館1階に韓国企業との会議スペースを作り専従人材も配置した。外交部当局者は「KITデスクが主要対米投資企業と個別面談を始めており、具体的な支援をしている」と説明した。