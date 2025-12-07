今年の8月に一般男性との結婚を発表した、社会起業家のたかまつななさん（32）。現在の生活やパートナーとの出会い、結婚を決めたきっかけについて、話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）

【画像】たかまつななさんとパートナーの「ヒデさん」



株式会社笑下村塾代表／社会起業家のたかまつななさん

行く先々でお祝いの言葉…「ああ、幸せだなあ〜って」

――ご結婚おめでとうございます！ お幸せそうですね。

たかまつななさん（以下、たかまつ） はい。毎日が充実しているし、ヒデさん（パートナー）がいつも傍にいてくれる安心感は独身の頃は想像できないものでした。

――結婚して生活は変わりましたか？

たかまつ まずびっくりしたのが、行く先々で「おめでとうございます」と声を掛けられたこと。人生でこれほど「おめでとう」と言われたことがなかったので、ああ、幸せだなあ〜って。顔が緩みっぱなしです（笑）。

昨年12月末から同居していたので、生活面では結婚を発表してから大きく変わったということはないです。でも、2人で出かけることが多くなり、人との繋がりが2倍になりましたね。私はこれまで性格的に一人で背負い込むことが多かったのですが、今はヒデさんの家族や友人、仕事関係の人たちとも繋がり、自分の世界がぐんと広がった気がします。

「世界中が敵でもパートナーだけは味方」という心強さ

――これまでは一人で闘ってきた。でも今は伴走者がいると。

たかまつ もちろん応援してくださる方は、これまでもたくさんいましたが、結婚してから心の安定感は半端ないです。私は自分の家族との関係があまりよくなかったので、誰かに守られているという感覚はあまりなかったけど、「世界中が敵でもパートナーだけは味方」という心強さは全然違います。

もちろん、親身になってくれる友人や仲間はいますけど、やはり彼らにはあまり迷惑をかけてはいけないと気を使ったりしますから。1回食事や電話などで話しても、立て続けに連絡するのは迷惑かな、とか思いますよね。

今は何かあれば「ねえ」とすぐに声を掛けられるし、それに、すぐ相談に乗ってくれるパートナーなんですよ。

――器が大きい？

たかまつ はい。元々考えがポジティブな人で、何があってもあまり動じない。私は、SNSでバッシングされたりするとすぐ落ち込んじゃったりするんですけど、ヒデさんはその内容を冷静に見ている人です。構造的に見て、「それはこういう考えの人を刺激するよね」とか分析してくれます。そんな姿に救われるし、私としてはすごくありがたい。

それに……。言っていいですか？ ヒデさんは毎日、「かわいいね」とか「好きだよ」と言ってくれるんです。私は自己肯定感が低い人間なので、「かわいいね」とか言ってもらえると、めっちゃ嬉しいし、気分が上がります。

――ヒデさん、情熱的なんですね！ 年齢は？

たかまつ 私と同い年ですね、32歳。事実婚を発表してから、私の知り合いのパーティとか飲み会にも一緒に行くようになったのですが、コミュニケーション能力が高く、誰とでもすぐに打ち解ける。常にニコニコしていて聞き上手なんです。友人や知り合いが「いい人見つけたね」とすごく喜んでくれるので、それがまた嬉しい。

出会いはマッチングアプリ…キーワードに「霞が関」を入れて検索

――そんな理想的な人とどうやって巡り合えたんですか？

たかまつ マッチングアプリです。私は早く結婚して子どもが欲しかったので、26歳の時にマッチングアプリに登録しました。仕事が忙しかったりしてやめていた時期もありましたけど、2年ほど前に再開して、その時に。

――相手の条件などは？

たかまつ 大きく3つ、譲れないものがありました。政治の話ができること、イチャイチャしたい、そして話し合いができる人。登録を再開してからは10人ぐらいとお会いしたんですけど、なかなかピンとくる人には出会えなくて。

官僚の方と相性が合うのかなと思うことが多かったので、キーワードに「霞が関」を入れてみたんです。すると、ヒデさんから連絡が。

――ヒデさんも官僚ですか？

たかまつ “元”ですね。今は違う仕事をしています。私は結婚相手を探す目的でアプリを使っていたんですが、当時パートナーは「今すぐ結婚したい」とかではなかったようです。

2年ほど前メッセージのやり取りを開始して、実際に会ったのはその1か月後でした。

なかなか交際に発展しなかったワケ

――会った時の印象は？

たかまつ とにかくパートナーは聞き上手なので話が弾んで。それから毎日のように電話していました。その頃私は、各政党の党首のインタビューをやっていたので、「今度、立憲民主党の野田（佳彦）さんに会うけど、どんなことを聞いたらいいかな？」とか話していましたね。付き合ったら仕事の相談ができるな、それは心強いな、と思いました。

――じゃあ、トントン拍子に交際に発展して？

たかまつ いえ、私はどんどん惹かれていっているのに、パートナーの態度は煮え切らないまま。毎日電話で語り合っているので、私は付き合っているという感覚でいたけど、ヒデさんは「好きって概念が分からない」とか、「付き合うってどういうこと？」と、悪びれず言うんですよ（笑）。

一見すると不誠実に思えるかもしれませんが、あまり恋愛の経験がなかったことが理由みたいで。嘘をつくのはよくないと思った、と正直に話してくれていました。パートナーなりの誠実さのようです。

そんななか、ヒデさんの友人たちが「その態度はまずいよ」と忠告してくれたみたいで、考えを改めてくれました。2024年2月にヒデさんから「付き合って欲しい」と。周りの方々にほんと、助けられましたね。

出会って1年後に同居を開始

――その後は順調に？

たかまつ 出会って1年が経った頃から同居を始めました。同居する前、パートナーが私の両親に挨拶したいと言ってくれて。うちの両親はすごく保守的だし、「まだ結婚じゃないからいい」と言ったんですけど、どうしても挨拶したいと。

――ヒデさんの親御さんの反応はどうでしたか？

たかまつ 私の考えや仕事に対してもすごく理解してくださって、うれしかったですね。過去にアプリで会っていいなと思っていた方から、「親から反対されていて」「友人から、やめたほうがいいと思われている」と言われたこともよくあったので、すこし不安もあったんですけど。

一緒に暮らしてみて意外だったこと

――一緒に暮らすと、「思ったのと違った」ということも出てきますよね。

たかまつ 金銭感覚はちょっと違います。特に食事。パートナーは、会食を除けば、外食というと牛丼などファストフードが中心だったようです。

食事にお金をかけるという発想があまりなかったみたいですが、私はストレスが溜まるとおいしいものを食べて発散したいタイプ。今は私が食材を買ってきて、二人で作ったりしています。

私は夜に会食を入れることが多かったのですが、今はガクンと減りましたね。週に一度か二度、夜の生番組に出演するときや地方出張以外は、ほとんど家で夕食をとっています。

――料理以外の家事はどのように分担を？

たかまつ ヒデさんも掃除が苦手で、私も得意じゃないんです。はじめはどっちがやるかで無言のバトルをやっていたけど、それもストレスが溜まるので、ロボット掃除機を購入しお任せすることにしました。

「この人と一生を共にしたい」と思うきっかけとなった“炎上”

――一緒に生活するうちにますます惹かれていったんですね。

たかまつ この人以外にいない、と強く思う契機があったんです。

今年の1月に、私のSNSでの発言が炎上して。「年金改革関連法案」に賛成するという内容で、私は厚生労働省の（社会保障審議会）年金部会の委員をしているので、議論の透明性を高めるために情報提供すべきだと考えたんですね。批判はあるだろうなと思っていましたし、それも覚悟の上での投稿でした。でも、殺害予告まで届いて、さすがに怖かったし、しんどかったですね。

この件についての詳細は、私のnoteを読んでいただきたいのですが……。この時ヒデさんは、私が置かれている状況をロジカルに分析してくれ、「（殺害予告は）警察に届けよう」と一緒に行ってくれた。

――頼もしい。

たかまつ その後も、私が冷静じゃないなと感じたら「これはななちゃんにはプラスにはならないし、誰の得にもならないよね」となだめてくれて。ヒデさんはいつも目先の事象にとらわれず、俯瞰で見る目を持っているんですよね。

この一件で、「この人と一生を共にしたい」という思いが強くなったんです。

（つづく）

