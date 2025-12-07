〈「アプリで“霞が関”と検索して」たかまつなな（32）が明かす、パートナーとの出会いと結婚を決めた“きっかけ”「私が炎上した時に…」〉から続く

今年の8月に一般男性との結婚を発表した、社会起業家のたかまつななさん（32）。マッチングアプリで出会ったパートナー「ヒデさん」からのプロポーズ秘話、事実婚を選んだ理由、結婚発表を通じて伝えたかった“本当の思い”とは？（全3回の2回目／続きを読む）

【画像】たかまつななさんとパートナーの「ヒデさん」



株式会社笑下村塾代表／社会起業家のたかまつななさん ©山元茂樹／文藝春秋

◇◇◇

プロポーズの言葉は…

――婚約はいつ頃されたんですか？

たかまつななさん（以下、たかまつ） それがなかなか……。同居を始めていたのでヒデさんは今更と思っていたかもしれないけど、私はやっぱりプロポーズはきちんとして欲しかった。

ヒデさん（パートナー）は付き合う時も、友達から助言され「じゃ、付き合おうか」と軽い感じだったし、プロポーズだけはしっかり言葉にして欲しかったんです。私からしてもよかったんですけど、そこは私も古い考えで、パートナーからの言葉が欲しかったんですよね。

――そこから、どのようにプロポーズに至ったのですか？

たかまつ 事あるごとにプレッシャーはかけ続けました。「指輪はいらないけど、バラが欲しいなー」とか。今年7月、私の誕生日に東京・恵比寿にある夜景が見えるレストランでバラの花束をいただきました。花びらに「Marry me」と。

「来たー！」って、嬉しかったですね。もちろん「こちらこそよろしくお願いします」と即答です。

話題になった「事実婚」という選択

――結婚発表の際、事実婚を選択されたことも話題になりましたね。どのようにして決めたのですか？

たかまつ 二人でいろいろ話し合ったんですが、「事実婚がいいんじゃないか」というのはパートナーからの提案でした。

私はもちろん名前を変えたくなかったけど、その一方で、恋愛観は保守的なので、「この人と一生添い遂げたい」みたいな感情があり、事実婚だとその辺があやふやになってしまうんじゃないかという危機感があったんですよね。

それに事実婚だと、子どもが生まれたら原則、母親の単独親権になります。それもパートナーに悪いような気がして……。でも、ヒデさんは「仕事上、二人とも名前は変えたくないのに、結婚したからと言ってどちらかが強制的に変わるのはおかしくない？」って。結婚は二人の新しい人生の門出なのに、どちらかが我慢したり嫌な思いをしたりするのはおかしいと。私も根本的なところはヒデさんと同じ考えだったので、プロポーズされてから1か月後に、Xで事実婚をしたことを発表しました。

「結婚発表を政治利用するな」「子どもがかわいそう」

――SNSではお祝いのメッセージと同時に、批判するような声も散見しました。

たかまつ 批判を分析すると「結婚発表を政治利用するな」「子どもがかわいそう」「姓を変えてもビジネスネームを使えばいいじゃないか」「そもそも結婚発表が不愉快」というような声でしたね。「本当に愛されているなら男性がたかまつ姓を名乗ればいいじゃないか」というヒデさんを揶揄する意見もありました。

――喜ばしいはずの結婚発表を批判され、傷つきませんでしたか。

たかまつ 幸せなので、全然平気でした。炎上も覚悟の上でしたし。ただ、私は表に出る仕事をしていて、ある程度耐性もありますが、ヒデさんは傷ついていないかな、って。でも、リプライを読みつつ、平然としていましたね。事実婚を発表した時点で、そんな反応が来ることはある程度予想していたみたいです。

事実婚を公表した経緯に、約60万人の「別姓未婚」の存在

――なぜ、事実婚を明かしたんですか？

たかまつ 本当は結婚の発表自体するつもりはなかったんです。でもプロポーズを承諾してから、ヒデさんは自分の周囲の人たちに報告し、それが少しずつばれてきた。私もお世話になっている方がたくさんいるし、不義理をするのも嫌なので公にしちゃおうと。

事実婚を公表することについても、二人で話し合って決めました。というのも、私の周りや同年代の人たちには、選択的夫婦別姓制度がないために結婚をためらっている人や、一緒に住んでいるものの「別姓未婚」の人たちが少なからずいるんですよ。

――法律婚をしたいけど、今の日本の婚姻制度ではかなわない人たちですね。

たかまつ 今年4月に各新聞が報道していましたけど、選択的夫婦別姓が法律婚になることを願いながらも、事実婚を選んでいる人が60万人近くいるそうです。法律婚をしたいのに、選択的夫婦別姓を望み、未婚となっている「別姓未婚」の状態です。私たち自身も、現実にそういう法律の壁にぶち当たっていることを伝えたかった。そう思って、あえて結婚報告の中で、事実婚について、さらには選択的夫婦別姓にも触れました。

選択的夫婦別姓に関してはいろいろな意見がありますよね。世代でも大きく認識がちがって、私の父なんかは、夫婦別姓の議論が出る理由がよく分かっていなさそうです。でも、結婚したらなぜ姓を変えなきゃならないのかと思う人がいるのもまた、不思議なことでは全くないですよね。結婚で姓の変更を強いられるのは、先進国では日本ぐらいですし。

「誰もが幸せの形を選択できるように」

――「事実婚で済むなら、選択的夫婦別姓はいらないんじゃないか」という声もあります。

たかまつ 事実婚にも課題はあるんですよ。たとえば税の控除が受けられなかったり、配偶者として医療行為への同意ができなかったり、相続権がなかったり。また子どもの親権問題など、法律婚の壁は歴然とあります。でも、私たちはそんなリスクを考えても、これまで使用してきた名前を失いたくなかった。だから事実婚を選択するしかなかったんです。

ただ私は、「結婚したら同姓になりたい」という人たちを否定しているわけではありません。それはそれで素晴らしいことなので、「選択的」夫婦別姓が制度化されれば、誰もが幸せの形を自分の好きなように選択できる。その自由度が広がればいいな、って。

――選択的夫婦別姓については、30年近く議論されています。

たかまつ 今は男女とも外で働く時代なので、姓を変えることに抵抗がある人は一定数いると思いますね。弁護士や研究者など、名前を変えることでキャリアに断絶がでやすい人たちもいます。

それに、日本の文化として、子どもを産んでから結婚する人は少ないと思うんですよね。結婚してから子ども、という手順を踏むと、結婚そのものに姓を一緒にする同姓婚という法律の壁がある。だったら姓を変えたくないから結婚しなくていいやと、本当は欲しいけど、なんとなく子どもを産むのを先延ばしにしている人もいるんじゃないでしょうか。もちろん、少子化の問題は社会構造としてもっと複雑ですが。

――ご自身は、子どもについてどのようにお考えでしょうか？

たかまつ 子どもは持ちたいとずっと思っていて。私個人としては、早く欲しいなというのが本音です。今32歳なので、ヒデさんともしっかり話し合って、そろそろ真剣に考えようかと。

若い人が結婚しにくい環境になっている？

――現代の婚活事情については、どう思いますか？

たかまつ 今、ひと昔前より若い人が結婚しにくい環境になっている気がするんですよ。学生時代に知り合えたらラッキーで、「恋人いないの？ 紹介してあげるよ！」という仲人的な人や、仕事関係の相手と親密な関係に発展するケースというのはグッと減っているんじゃないかと。いずれも「セクハラ、パワハラ」と言われかねないので。それはもちろんいい変化でもあるんですけど、「出会いがない」と感じている若者がすごく多いなと感じます。だからマッチングアプリが活況化する。

――ここ数年、1年以内に結婚した夫婦の出会いのきっかけは「マッチングアプリ」が最多という調査もありますね。

たかまつ とはいえ、アプリでもトントン拍子に進むわけではないんですよ！ 私は身をもって知りました。

（つづく）

写真＝山元茂樹／文藝春秋

〈「男性に収入を伝えたら、一気に引かれて」「既婚者もいました」マッチングアプリで約30人と出会い…たかまつなな（32）が体験した“令和婚活”のリアル〉へ続く

（吉井 妙子）