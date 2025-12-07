〈事実婚を公表→「子供がかわいそう」「政治利用するな」とネットで批判…たかまつなな（32）が“炎上覚悟”で結婚発表した本当の理由《パートナーの反応は…》〉から続く

若者の政治参加を専門とし、社会起業家として活動をするたかまつななさん（32）。今年8月には、一般男性との事実婚を発表し、話題となった。たかまつさんが体験した“令和婚活”のリアル、パートナーとの関係性、今後の展望について、話を聞いた。（全3回の3回目／はじめから読む）

【画像】たかまつななさんと、パートナーのヒデさん



株式会社笑下村塾代表／社会起業家のたかまつななさん ©山元茂樹／文藝春秋

26歳の時に婚活を決意…マッチングアプリを選んだ理由は？

――パートナーとはマッチングアプリで出会われたとのことですが、婚活はアプリ一択だったんですか？

たかまつななさん（以下、たかまつ） 高校まで女子高だったので男性に対する免疫がなかったんですよね。大学・大学院時代はお笑い芸人として活動しつつ、勉強も忙しかったので、恋愛について真剣に考える機会もあまりなくて。もともと、結婚して子どもが欲しいと思っていましたが、いつかあるだろうと運任せにしていた気がしました。

なので、26歳でコロナ禍で仕事が相次いでキャンセルになり、孤独を感じ、仕事以外にも大切なことがあると初めて実感をともなって感じました。将来を考えて、「結婚して子どもが欲しいな」と思った時に、すぐ行動に移せるのがマッチングアプリだった。

――人からの紹介などは？

たかまつ もちろん、会う人会う人に「婚活中です」とアピールし、実際紹介していただいたこともありました。皆さんいい人だったけど、なかなかうまくいかなくて……。結婚相談所にも登録しましたが、あまり合わなかったのですぐに辞めました。

それに、人に紹介してもらうと、気を遣ってしまう部分もありました。やはりアプリの方が気楽でいいなって。一時、5か所ぐらいに登録していました。

「ネタかと思った」本名でアプリに登録

――自分のプロフィールを正直に書くんですか。

たかまつ 嘘を書く人もいるけど、私は正直に書きましたね。そして条件には、政治が語れる人、甘えさせてくれる人、話し合いが出来る人の3つを挙げました。

――「たかまつなな」と本名で？

たかまつ はい。実際に会ったのは6年間で30人ぐらいですけど、最初に必ず言われたのが「ネタかと思った」って。

電話で話して「いい感じだな」と思っても、初対面の時はやはり警戒してしまいますね。「週刊誌の記者だったらどうしよう」とか。実際いましたし。その方は、本気で婚活していたようだったので、変な記事を書く意図はなかったと思いますが、「メッセージのやり取りを拡散されたら……」と不安になったこともあります。

――ほかにはどんな人がいましたか。

たかまつ ほんとうにいろんな方がいましたね。80代の方から「いいね」が来たこともありました（笑）。「政治のことめっちゃ話せます。かつて大学教授をやっていました」とか。いくら政治のことを語ることができても、結婚を考えると80代じゃちょっと……。

また、政治に詳しいという方がいて、私がウクライナに取材に行ったことを話すと、「ロシアの言い分も聞くべきだ。日本の報道は偏向している！」と突然怒り出したことも。びっくりしましたね。

実際に交際に発展した人は…

――登録者はたかまつさんのように正直にプロフィールを書いていますか。

たかまつ う〜ん、私の体験談から言うと2割は嘘が盛り込まれていると思った方がいいですね。プロフィールは自分を良く見せようと上げ底している人が少なからずいるなと思います。実際、既婚者もいましたし、タバコを吸わないと書いてあったのに、会ってみたらパカパカ吸い出したり。

――職業は？

たかまつ 官僚とか国際弁護士、起業家の人も……。少し面白かったのが、いわゆる「ハイスぺ」のような人のほうが、倹約家な印象だったこと。お金を稼ぐ大変さを知っていたり、株をやっていたりすると利益を出すのが大変だと知っているからなんでしょうか。これは私がやりとりした方がたまたまそうだったのかもしれませんが。

――ヒデさんに会う前に、交際に発展した人はいなかったんですか？

たかまつ （婚活を）26歳の時から始めたので、1人お付き合いした方はいました。

その方と別れた後にアプリを再開して、いいなと思う人も。すごく優しい方で好印象だったんですが、ある時、「最近のニュースで気になったことがありますか」と聞いたら「生活保護受給者がウナギを食べていた。ぜいたくですよね」って。そして「僕なんか土用の丑の日でも食べませんよ」と。

「気になるニュースがそれなんだ……」と思って、一気に冷めてしまいました。おそらく相当年収がある方で、「毎日でも食べられるじゃん！」とも思いつつ。本当に素敵な方だったのですが、ちょっとでもひっかかるところがあるとずっと気になってしまって。

「君は趣味みたいなことをしてるのに、なんで僕がお金を払わなきゃならないの」

――結婚を考えるうえで、お金の価値観は大事ですよね。

たかまつ 今は、男性も女性も収入の高さが求められる時代になっていますよね。婚活を始めた当時の年収は、新卒の平均くらいだったんですけど、手取り額を正直に告げたら、一気に引かれたこともありました。

その一方で、私の2倍以上稼いでいる人に、「私は今の仕事をもっと頑張りたいので、もし結婚したら家事代行を頼みたい」と言ったら、「君は趣味みたいなことをしてるのに、なんで僕のお金から家事代行費を払わなきゃならないの。それおかしくない？」って。

婚活していて、こういう感覚の人って結構多いんだと思いましたね。だから女性は子どもを授かると、時短にするとか非正規雇用になってしまうんだという現実を、婚活を通して目の当たりにしました。

そうやって、婚活中には小さな失恋を繰り返していました。

パートナー「ヒデさん」に出会って変わった結婚観

――じゃあ、パートナーの「ヒデさん」と出会ったのは奇跡に近かったんですね。

たかまつ 初めから私が“たかまつなな”本人だと知ってくれていて、だから気が合いそうだと。実際、話し合えば話し合うほど私も惹かれていきましたし。とにかく優しいし、私のように小さなことにくよくよしない。

私も、ヒデさんに出会って変わったんです。これまでは未熟だったから、「私の考えや条件に合わない」と思ったらすぐに距離を取っていた。でも、信頼している人のためだったら自分が変われることを知ったんです。今までは結婚には3つの条件を出していましたけど、条件だけではなく、それ以上に相手を信頼できるか、そして相手のために自分が変われるかの方が大事だなって。ヒデさんに出会って知ったことです。

――結婚観が変わったんですね。

たかまつ 私の知り合いに素敵なご夫婦がいて、旦那さんが本職だけじゃ食べていけないからと言ってウーバーイーツでバイトもしているんですね。奥さんが「彼は本当に素敵な人。ただお金を稼ぐのが苦手なだけ」といいつつ、本当に幸せそうなんです。子育ても二人で分担してやっていました。でも、マッチングアプリでは、彼のような人は「年収」の項目で選ばれないことがほとんどだと思うんです。

私はヒデさんに、二人で子育てしたいから「年収1000万円で深夜に帰宅する人より、年収500万円で6時に帰ってくる人の方がいい」と言っていますけど、婚活アプリでは、「年収1000万円で6時に帰宅する人」を探すから、上手くいかないんです。

最近、政局が日々変化するので、家でもニュースサイトをずっとチェックしていたら、ヒデさんに「スマホばかり見ていないで、僕の相手もしてよ〜」とか言われていますけど。

若者が「社会は変えられる」と考えられる仕組みを

――素敵なパートナーを見つけ、仕事もパワーアップしそうですね。

たかまつ 「若者の政治参加」をライフワークにしているので、若者が「社会は変えられる」と考えられるような仕組みをもっと作っていきたいです。

主権者教育をテーマにスウェーデンやデンマーク、ドイツ、イギリスなどに取材に行きましたけど、子どもたちの声を聞いて学校を運営するという学校内民主主義の教育が組織化されているんですよね。だから、選挙でも若者の投票率が高いんです。

――たかまつさんが普及に力を入れている「リバースメンター制度」もそうした狙いがあるんでしょうか。

たかまつ 高校生が若者の目線で行政の首長にアドバイスする仕組みなんですけど、群馬県の山本一太知事がいち早く取り入れてくださり、今は福岡県古賀市と東京・品川区でも始まりました。もっと広げていきたいですね。

高校生が意見を言うことによって、大人が気づかなかった課題が露呈することもあるんです。このリバースメンター制度は非常に上手くいっていて、首長らは「なるほど」と高校生の意見に深く頷くし、一方の高校生たちは、声をあげたら真剣に聞いてくれる大人がいると自分に自信が持てる。同時に、声をあげれば社会を変えられることに気づき、政治参加が身近になるんです。担当の行政の方も高校生目線で一緒になり、社会をよりよく変えようとしてくださっていて心強いです。

――今後の目標は？

たかまつ あとは、もっと英語を喋れるようになって、海外の活動家や記者たちと交流を深めたいですね。社会がより良い方向に向かうように、分断が加速しないように。まだまだ頑張りたいですし、やりたいこともいっぱいあります。

写真＝山元茂樹／文藝春秋

（吉井 妙子）