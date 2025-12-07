ギネス世界記録に認定された“世界最小”の恐竜の卵化石を発見した田中康平博士。2021年には、NHKの人気番組『チコちゃんに叱られる！』に番組スタッフである従兄弟とともに出演し、「とも君」と「こう君」として軽妙な掛け合いを見せたことも広く話題になった。

かつての“恐竜好き少年”は、どのようにして“恐竜博士”となったのか。カナダでパンクロッカーと同居した留学時代から、研究者としての日常まで、人間味あふれる博士の素顔に迫った。（全2回の1回目）



化石発掘現場にいる田中康平さん（本人提供）

恐竜博物館に電話で進路相談をして、北海道大学へ

――幼い頃は、どんなお子さんでしたか？

田中康平（以下、田中） 子どもの頃から恐竜がすごく好きでした。小学1年生のときに、知り合いから古くなった絵本をたくさんもらってきたんです。その中に恐竜の本が1冊あって、毎日のように眺めているうちにだんだんと好きになっていきました。

当時は恐竜が何かなんてわからなかったけれど、変わった形をしていることに惹かれたんだと思います。それ以外には昆虫採集をしたり、植物を見たり。自然が好きな子どもでしたね。

――そこから恐竜博士に至るまで、どのような過程が？

田中 恐竜研究者になることは、小さな頃からの夢でした。星も好きで中高時代には天体観測ばかりしていましたが、進路を考える段階で天文学は私にはできないと思ったんです。星を眺めるのは好きだけど、研究となるとパソコンとにらめっこして、難しい計算を解いたりするのは私には無理だと。

それよりも実際に発掘へ行ったり、化石を調べたりすることに興味があったので、恐竜研究ができるところに進みたいと思っていました。

――具体的に、どう動いたのでしょうか？

田中 当時はまだ、日本の大学に恐竜を研究されている先生がいらっしゃらなかったんです。ちょうど福井に恐竜博物館ができた頃だったので、ドキドキしながら「どこの大学を選べばいいですか？」と電話で相談したところ、「いくつかの大学で古生物学が勉強できるよ」と教えてくださって、その中の1つが北海道大学でした。

なんとなく“北”への憧れもあり進学先に選んだら、私が大学2年生のときに、恐竜博物館の小林快次先生が着任されたんです。“待っていたら恐竜博士が大学に来てくれた”という超ラッキーなパターンでしたね。

恩師に「すべての授業で一番を取ってきなさい」と言われ

――日本人で初めて恐竜の博士号を取得された小林先生が。そんなことがあるんですね。

田中 さっそくご挨拶に行ったら、「君のこと知ってるよ、恐竜博物館に電話したでしょ？」と。実は、外部からの電話は小林先生が担当されていたけれど、たまたま席を外していたそうなんです。

それでもう1人の先生が親身になって答えてくださったんですが、小林先生は「君、運が良かったね。もし私が電話に出ていたら、『東大かハーバード大に行ってください』と言って、ガチャッと切っていたよ」とおっしゃっていました（笑）。

――大学時代にはどんな生活を？

田中 友達と遊んだり、バイトをしたり、普通の大学生でした。ただ、小林先生から「僕のところで研究したいなら、すべての授業で一番を取ってきなさい」と厳しいことを言われて。それから勉強もやる気になって、全部が全部一番というわけにはいきませんでしたが、無事に大学4年生から小林先生の研究室に入ることができました。

「恐竜の卵」を研究するため、中国とカナダに留学

――研究テーマは「恐竜の卵」だったそうですね。

田中 小林先生から「中国で卵が大量に見つかっているけど、全然研究されていないから、君が研究したら？」と軽い感じで言われたんです。

それが大学3年生の秋の話で、ちょうどその頃、中国の恐竜学者が短期の客員教授として北大にいらっしゃって。すごく仲良くなったので、翌年の春から中国へ行って、一緒に研究をさせていただきました。

――北大を卒業されてからは、カナダに留学されたとか。

田中 それもまた運が良かったんですよね。僕が学生の頃にはまだ「恐竜研究をするには留学が必要」という考えがあって、僕もずっとそう思っていました。

そうしたら大学4年生の秋に、モンゴルの発掘調査から帰ってきた小林先生が「君、カナダはどう？」と言うんです。モンゴルで一緒に調査をしていたカナダの先生が学生を探していたらしく、「恐竜の卵の研究をしている人だし、どう？」と聞かれたので、「行きます」と（笑）。

カナダではモルモン教徒家族やパンクロッカーの家で生活

――カナダではどんな生活を？

田中 最初はモルモン教徒の家族にホームステイさせてもらったんですが、それは興味深い経験でした。家族は「神が万物を創造した」と考えていて、こっちは「恐竜の進化が……」とか言ってる人間なので（笑）。でも、世界にはこういう考え方があるんだなと、自分の中で視野が広がった気がします。

カナダは恐竜研究の本場なので、化石の発掘現場が都市から2時間くらいのところにあって。夏は発掘に出かけたり、大きな博物館で恐竜を調べたりして、研究するにはすごくいい環境でした。

――研究以外では、どういう生活をされていたんですか？

田中 一人暮らしを始めてからは、カナダ人のオーナー家族が住む家の1階を間借りさせてもらっていました。そのオーナーさんがパンクロッカーで、最初は「大丈夫か？」と思いましたね（笑）。

でも、すぐに仲良くなって一緒に食事をしたり、遊んだり。小さな赤ちゃんもいて、家族のように暮らしていました。たまにとんでもない爆音でバンドの練習をするので、もう全然研究なんかできないんですけど（笑）、僕はそのバンドのファンだったので、一番に新曲が聴けるという楽しさもありました。

――オーナー家族とは、いろんな思い出がありそうですね。

田中 緑の多い、別荘地みたいな雰囲気の住宅街でした。庭で焚火を囲みながら、お父さんがギターを持ってきて、話しているうちに「音楽にできそうだね」と即興で音楽を作ったりして。貧乏学生だった私に、しょっちゅうビールを無料で提供してくれていました。今でも日本でライブをされるときには観に行きますし、ずっと交流が続いています。

合計で8年半もカナダで研究を続け「まだやるんか！」って

――ちなみに、当時の収入源は？

田中 日本の奨学金制度を利用していたので、最低限のお金はいただいていました。あとは大学院で、授業補佐（ティーチングアシスタント）もしていましたね。

――どのくらいカナダに行っていたんですか？

田中 合計で8年半くらいです。日本だと修士課程が2年間、博士課程が3年間なので、それよりは長めですね。でも、長いのは決して悪いことではないと思っていて、北米では自分が「終わった」と思えるタイミングで修了できるんです。

日本だと基本的に5年間と決まっているので、それが逆にプレッシャーになったりするんじゃないかなと思います。北米でも上限はありますけど、自分がいいと思うところまで研究して、「次のステップに行けるな」と思ったところで終えればいい。それはすごくいいことだと思いますね。

でも、最後の方は毎年「もう1年、もう1年」という話になって、「一体いつ修了できるんだ」という不安はありました。指導教官が研究に厳しい先生だったので、「もう少しやったほうがいいんじゃないの？」と言われ続けて、「まだやるんか！」って（笑）。

「2トンの恐竜がどうやって卵を温めていたのか」という謎が解けた感動

――研究をする中で、一番興奮する瞬間は？

田中 誰も解決していない問題の答えを見つけた瞬間が一番好きです。たとえば、「2トンほどある巨大な恐竜が、どうやって卵を温めていたのか」という謎が解けたときのことですが、私は最初「上に乗ったら卵が潰れちゃうから、温めていたわけがない」と思っていたんです。

でも、中国で卵の化石を調べてみると、何度データを見返しても“卵を温めていた”という結果になるので、「そんなことあるの」と。さらに調査を進めたところ、体ごと卵に乗っていたのではなく、卵をドーナツのように並べて、その中心に親が座って翼で温めていたのではないか、という関係性が見えてきたんです。

「こういう理由だったのか！」と感動しましたし、やっぱり「自分が最初に発見したんだ」という喜びがありました。ヒントを読み取って答えに近づいていく、探偵のような気分になりますよね。

自分にしかできない、オリジナリティのある研究をモットーに

――ちなみに、なぜ卵の研究は進んでいなかったのでしょうか？

田中 恐竜研究の王道は骨格化石で、みんな丸い玉には興味がなかったんです。ただ、卵化石には恐竜の子育てや繁殖について、すごく面白いことがわかるんじゃないかという期待感もあって。何より“ほとんど誰もやっていない”ということが私の中で響いて、「自分が第一人者になれるんじゃないか」という考えで研究を始めました。

――誰もやっていないことをやってやろうと。

田中 私は、自分にしかできない、オリジナリティのある研究をモットーにしています。たとえば新種の恐竜を報告することって、それ自体はある程度訓練すればそんなに難しいことではないんです。もちろん大変ですけど、私じゃなくてもできる仕事なんですよね。それよりも「いかにもこの人らしいな」と思われる研究のほうが、やりがいがあるなと思っています。

