ギネス世界記録に認定された“世界最小”の恐竜の卵化石を発見した田中康平博士。9月7日に放送されたNHKラジオ『子ども科学電話相談』では、「鳥みたいな恐竜と鳥みたいな鳥の違いはなんですか？」という子どもからの鋭い質問に、回答者として出演していた田中博士がヒートアップ。「2時間喋っていい？」と声を弾ませる田中博士に、SNSでは「神回」との声が上がった。

かつての"恐竜好き少年"は、どのようにして"恐竜博士"となったのか。カナダでパンクロッカーと同居した留学時代から、研究者としての日常まで、人間味あふれる博士の素顔に迫った。（全2回の2回目）



田中康平さんと恐竜の卵化石（本人提供）

実際には読み書きがメイン、発掘調査は年に1回

――カナダで博士号を取得されて、今は筑波大学の准教授をされているんですよね。

田中康平（以下、田中） 帰国してから名古屋大学で2年ほど研究員をして、運良く筑波大学の公募が出たので6年前に赴任しました。今は授業や学生指導、本の執筆や講演会など、楽しいけれど忙しい日々を送っています。もちろん、研究もこなしています。

ただ、これからは私が指揮者、学生が奏者となってチームで研究ができる。学生とともに研究を行うことは新しい挑戦ではありますね。

――「思い描いていた恐竜博士とは違う」というギャップはありますか？

田中 恐竜研究には発掘のイメージが強いと思いますが、これはほんの一部で、基本的には論文を読んだり書いたりする作業が9割。僕も「外国のいろんなところに出かけて発掘できる」と思っていたけれど、実際には読み書きがメインで、すごく地味な仕事だと思います。

――今はどのくらいの頻度で化石発掘に足を運んでいるのでしょうか。

田中 年に1回、2週間ほど発掘調査に出かけています。それでも、自然の中で化石を探すのはやっぱり楽しいですね。

「どこかに埋まっている化石を見つけ出すぞ」という宝探し的なワクワク感があって、本当にドキドキします。「見つからなかった」ということも多いですが、時々すごい発見があったりすると、それほどうれしいことはないですね。

バチバチやりながら、少しずつ答えに近づいていく研究者たち

――一方で、悔しい思いをするようなことも？

田中 それはもう何度もあります。先に論文を出されたときには「同じこと考えてたのに！」と思うし、「こんなアイデアを思いついたのか！」と悔しくなるときもあります。新しい卵化石の論文を見るときは、ちょっとドキッとします（笑）。

研究者同士でアカデミックに戦っているので、自分たちの研究を否定されたり、批判されたりすることもあるけれど、それをバネにして「より良い、新しい研究をしなきゃ」と思わなければいけない。バチバチやりながら、少しずつ答えに近づいていきます（笑）。

――論文を出し合う、カードゲームのようですね。

田中 そうですね。例えば、モンゴルに発掘へ行くと、ホテルのロビーで知っている研究者に会うことがあります。世界広しといえど、研究者はみんな同じようなことを考えていますね。

基本的にはみんな“恐竜好き少年”から変わらない

――「この時期にモンゴルに来ているということは……」とお互いに思うわけですね。ちなみに、恐竜好きな方同士ではどんな話題で盛り上がるんですか？

田中 高校生みたいにたわいもない話ばかりしています。でも、やっぱりみなさんプロなので、発掘現場では目つきが変わりますね。やるときはやる、ふざけるときはふざける、という感じで。

ただ、基本的にはみんな“恐竜好き少年”から変わらないというか。化石を発見したときには、“少年がカブトムシを捕まえた！”くらいの雰囲気で目がキラキラしています（笑）。

――やはり恐竜博士は、みなさん小さな頃から恐竜がお好きなのでしょうか。

田中 そうですね、子どもの頃から好きな方が多いです。「小さい頃の夢を叶えられてすごいですね」とよく言われますけど、周りがみんなそうなので、あまり実感がないんですよ（笑）。

『ジュラシック・パーク』も「ファンとして楽しませてもらっています」

――恐竜の研究をされている方は、『ジュラシック・パーク』のようなフィクションも楽しめるのでしょうか？

田中 「これは間違ってるぞ」と思うことはたくさんありますが、それもまたよしというか、あまり気にしないですね。それよりも、恐竜の番組や映画を作ってくれることがすごくうれしいです。

CGでリアルに復元してくれることで、恐竜が好きな人が増える。そこから研究者を志してくれる人が出てくれば、いいサイクルになる。私たちもいちファンとして、楽しませてもらっています。

――話題のジャングリア沖縄もそうですが、恐竜ってずっと人気がありますよね。

田中 日本で生活していると、至るところで恐竜を目にするんですよね。日本人は生き物や妖怪などを愛でる延長線上で、恐竜を見ているんじゃないかなと感じます。さまざまな形をしたいろんな種類の恐竜がいて、カッコいいものとかわいいもの、強さもそれぞれだったりして。ちょっとポケモンに惹かれるのに似ているのかも。

それに加えて、日本は恐竜の化石が外国ほどは見つかっていないので、より一層憧れを抱くというか、ないものに対する興味も強いのかなと思います。

恐竜の魅力は「永遠に答えがわからないところ」

――あらためて、田中先生が思う恐竜の魅力も聞かせてください。

田中 永遠に答えがわからないところですね。タイムマシンがない限り答えにたどり着くことはできないので、研究者は新しい発見をもとに仮説を立てていく。それは子どもだろうが大人だろうが同じで、「僕はこう思う」というのが通用するんです。答えがわからないからこそ、みんなで一緒に恐竜を楽しむことができる。それは恐竜研究の醍醐味のひとつだと思います。

こんなに恐竜のことを考えているのに、恐竜が生きている時代の夢を見たことがないんですよ。いつか“恐竜のお化け”が出てこないかなとも思うけど、未だに出てきたことがないし、会ったという話も聞いたことがないです（笑）。

――研究のスピードは、どんどん速くなっていますか？

田中 すごく速くなっています。世界的に研究者の数が増えているし、論文もものすごい勢いで出ていますね。さらにはAIの力も加わって、時間短縮に拍車がかかっていると思います。恐竜の体の色も鳴き声も、今までわからなかったことがここ10年、20年でどんどんわかるようになってきている。新しい発見が次々に生まれることも、この研究の面白さだと思います。

恐竜について、まだほんの一握りしかわかっていない

――長年、恐竜の化石は発掘され続けているわけですが、掘り尽くされることはないのでしょうか？

田中 実はこの10年、毎年40種くらいの新種恐竜が報告されています。だいたい10日から2週間に1つのペースで、新種が見つかっていることになるんですよね。なので、今10歳の子が20歳になるまでに、約400種見つかる計算になる。恐竜図鑑がもう1冊必要になるくらい、ものすごいペースです。

恐竜は1億7000万年間にわたって繁栄していましたが、今見つかっているのはたったの1400種。これはとても少ないと思います。現在生きている鳥だけで、1万種もいるのですから。

そう考えると、恐竜はまだほんの一握りしかわかっていなくて、むしろ謎のほうが多いと思います。子どもたちが大人になる頃にはもっと謎が増えているかもしれないし、新種もどんどん見つかり続けると思うので、まったく心配する必要はありませんよ。

「子どもたちの純粋な好奇心って、まったくバカにできません」

――恐竜研究者の世代や年齢層はどうですか？

田中 若手の研究者は世界的に増えていますよね。私は、日本の子どもたちは、特に恐竜に詳しいと思います。たとえば講演会をしても、子どもたちは「それ知ってる！ 私も話したい！」という感じで、アピールしてくれます。隣にいる親御さんはポカンとしているっていう（笑）。情熱のある子が本当に多くて、恐竜研究の未来は安泰だと思います。

――子どもたちに驚かされるようなことも？

田中 僕はラジオで子どもたちの質問に答える番組をやっていますが、なかには研究者のような質問をしてくる子もいるし、逆に「そのアイデア、すごく面白いな。研究に使えるんじゃないかな」と思うような質問もたくさんあります。

子どもたちの純粋な好奇心って、まったくバカにできません。子どもたちが考える質問ほど、いまだ解けていない謎だったりもするので、できる限りそれに答えられるようにしたいと思っています。

――では、今後の夢や目標は？

田中 まずは、今やっている研究をしっかりとやり遂げること。そうすることで、恐竜の繁殖研究が、一つの研究領域になってくれたらうれしいですね。それから、私は人に恵まれて研究者になることができたので、ここからは次の世代の方々に力を注いで、新しい研究者を育てていくことも大きな目標です。

人類による恐竜研究は、まだ始まったばかりです。

