きのこ好き必見　岩手の天然きのこを活かした洋食、食感の楽しさと凝縮された旨みが最高だった

天然きのこを立たせた引き算の料理

カウンター席に囲まれたキッチンの真ん中で、あかあかと炭が熾っていた。

そう、こちらのスペシャリテはジビエに旬の魚介、はたまた野菜と、その時々の食材をシンプルに炙った炭火焼き。

「料理で常に意識していることは食材がきちんと主役になっていること」と話すのはシェフの樫村仁尊さん。それはメインの前を彩る冷菜や温菜にも共通する考えだ。

天然木の子たっぷりのクロストーネ2800円

『falo』天然木の子たっぷりのクロストーネ 2800円 数種類のキノコを組み合わせており、食感と香りが複雑に絡み合う

この時期に登場するのが岩手から届く天然きのこを使ったクロストーネ。バゲットにモッツァレラと生のきのこを乗せてオーブンで焼く。

味付けもあえて塩＆胡椒とほんの少しのアンチョビだけだ。ガブっとやれば、コリコリ、サクサク、クニュクニュと、それぞれのユニークな歯触りの後から深い香りが立って来て、この勇気ある引き算が大正解と思わず膝を打った。

『falo』シェフ 樫村仁尊さん

シェフ：樫村仁尊さん「週末は15時から営業。昼下がりのワインはいかが？」

［住所］東京都渋谷区代官山町14-10LUZ代官山地下1階

［電話］03-6455-0206

［の営業時間］17時〜23時（21時半LO）、土・日・祝：15時〜23時（21時LO）

［休日］木（他、不定休あり）

［交通］東急東横線代官山駅北口から徒歩4分

※天然きのこの入荷は天候次第なので、事前にご確認ください

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

