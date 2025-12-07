特産品が楽しめると思う「大分県の道の駅」ランキング！ 2位「佐賀関」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
旅の途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地ならではの新鮮な食材や個性的な特産品がぎっしり詰まっています。普段の生活では味わえない地域の文化や風景に触れ、思わず時間を忘れて楽しんでしまう。そんな“小さな冒険”を体験できるのが、道の駅の魅力です。日常から少し離れて、新しい発見をしてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、特産品が楽しめると思う「大分県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：佐賀関（大分市）／33票2位に選ばれたのは、大分市の東部に位置し、豊後水道に面した道の駅「佐賀関」です。九州と四国を結ぶ国道九四フェリーの発着地としても知られ、交通の要衝となっています。道の駅の魅力は何と言っても、新鮮な海の幸。特に、佐賀関沖で獲れる「関あじ」「関さば」はブランド魚として有名で、食事処や特産品コーナーでもその味を楽しむことができます。
回答者からは「関サバや関アジを入手できるのが楽しみだからです」（50代男性／兵庫県）、「佐賀関は、全国的に知られる大分県の高級ブランド魚である関あじ、関さばの産地です。道の駅では、新鮮な関あじや関さばを使った丼ぶりや、地元で獲れる海藻であるクロメを使った汁物やソフトクリームなど、佐賀関ならではの海の幸を堪能できます。これらの海産物だけでなく、椿の種から採れる椿油など、地域の特産品を豊富に取り揃えているため、大分の海の味覚を求めている方には特におすすめです」（50代男性／静岡県）、「海の近くで、魚が新鮮そうなイメージがあって、大分らしい海産物が楽しめそうだと思ったため」（30代女性／青森県）といった声が集まりました。
1位：ゆふいん（由布市）／63票見事1位に輝いたのは、大分県中央部の由布市にある道の駅「ゆふいん」です。美しい由布岳の麓に位置し、年間を通じて多くの観光客が訪れる湯布院温泉の玄関口でもあります。特産品には、地元の農産物はもちろん、柚子胡椒などの大分らしい調味料や、温泉地ならではのスイーツ、加工品などが豊富に揃っています。ドライブの休憩や湯布院観光のスタート地点として人気を集めています。
回答者からは「地元野菜や果物、加工品が揃っていて大規模なので観光ついでに楽しめそうだから」（40代女性／鹿児島県）、「由布市の豊かな自然と温泉街の魅力を感じながら、大分県ならではの特産品を楽しめるスポットです。地元の新鮮野菜や果物、名物のゆずやしいたけ、温泉饅頭など、多彩な土産物が揃っており、観光の合間に地元の味を手軽に体験できます。特に、地元産の食材を使ったスイーツや加工品は、ここでしか味わえない魅力があります」（50代男性／長崎県）、「湯布院温泉街の近くなので、観光の途中に立ち寄りやすいからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
