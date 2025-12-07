優秀な学生が多いと思う「東北地方の私立進学校」ランキング！ 2位「仙台育英学園高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
まもなく新しい年を迎え、いよいよ入試本番が近づいてきました。今回は、高い目標を持って勉強に励む仲間と出会え、大きく成長できる質の高い教育環境を持つ学校に注目してみました。
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「東北地方の私立進学校」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「スポーツの英才教育を受けていそうだから」（50代女性／愛知県）、「東大・国公立大合格者が多く、学力の高い優秀な学生が集まるから」（20代女性／東京都）、「仙台育英学園高等学校はスポーツでの活躍が目立ち、学業も優秀な学生が多いと聞いています」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「スポーツも学業も両立させる環境が整っていて、全国レベルで活躍する生徒が多く、努力と実力を兼ね備えた印象があります」（20代女性／東京都）、「特進コースやキャリアアップコースに在籍する生徒たちが、東北大学・早慶・GMARCHなどの難関大学に多数合格されているから」（50代男性／広島県）、「全国からトップレベルの競技者や高い学力の生徒が集まる仕組みがあるから」（30代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：仙台育英学園高等学校／51票2位は「仙台育英学園高等学校」でした。スポーツの強豪校として知られる一方、国公立大学をはじめとする進学実績も安定しており、学力面でも高い評価を受けています。進学・部活ともにバランスの取れた優秀な生徒が多い印象です。
1位：青森山田高等学校／55票1位は「青森山田高等学校」でした。スポーツの名門として全国的に有名な青森山田高校は、グローバル教育にも力を入れ、学力の高い生徒が集まる環境づくりがなされています。知名度と実績の両面から多くの支持を集めました。
