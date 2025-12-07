2025年10月、旭日小綬章受章が決まったゲームデザイナーの堀井雄二。『ドラゴンクエスト』のキャラクター、スライムのぬいぐるみと 写真／共同通信社

（乃至政彦：歴史家）

発売中のリメイク版『ドラクエI&II』。新たなプレイアブルキャラクター・サマルトリアの妹が大人気だ。だが38年前、彼女には「兄の仇として主人公を刺し殺す」衝撃の没シナリオが存在した。なぜその結末は回避されたのか？ そして、その影響は？ 当時の「鬱展開＝名作」という風潮と、JRPGの歴史を変えた堀井雄二の決断を考えてみよう。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

『ドラゴンクエストI&II』リメイク発売

2025年10月30日、『ドラゴンクエストI&II』のリメイク版が発売された。

私のプレイ時間はそんなに長くなく、真エンディングまでの到達時間は、Iが15時間、IIが40時間ほど。

個人的には、コンピュータゲーム作品の中で、ファミコン版『ドラゴンクエストII』（エニックス、5500円、1987年1月発売）がマイベストであり、そのリメイクとしては満点の面白さであった。

さて、そのファミコン版『ドラゴンクエストII』には、その先の日本のRPG（JRPG）の歴史を決定づけたシナリオライター・堀井雄二（本年11月、旭日小綬章を受章）の決断があった。

今回は、38年前の作品がどんな役割を果たしたかを考えてみよう。

サマルトリア王女の元のセリフ

キーマンは、リメイク版でプレイアブルキャラクターとなったサマルトリアの妹である。

説明は不要だろうが、このゲームのキャラクターは、主人公（あなた）であるローレシア王子と、サマルトリア王子と、亡国のムーンブルク王女が三人パーティを組み、悪い大神官ハーゴンを打倒するという物語だ。

サマルトリア王子には妹がいて、ゲーム中ではちょっとした固有のセリフを聞くことができるだけの一般NPC扱いだった。

【仲間なしの状態】

＊「あなた だれ？

おにいちゃんの おともだち？

▷はい

＊「なら いいこと おしえてあげる。

おにいちゃんね わりと

のんきもんなの。

＊「けっこう よりみちしたり

するんじゃないかなあ……。

▷いいえ

＊「わかった！ものをうりにきたん

でしょ？

でも かわないよーだっ。

【サマルトリア王子が仲間として健在の状態】

＊「ねー あたしも つれてってよお！

（王子）「だめだよ おまえは。

＊「おにいちゃんの いじわるうっ。

【サマルトリア王子が死んでいる状態】

＊「あっ おにいちゃんが しんでる！

えーん えーん……。

【ハーゴン討伐後】

＊「おにいちゃん やったじゃない！

あたし みなおしちゃった！

以上が、サマルトリア王女（王子の妹）の全セリフである。

その後、スーパーファミコン版では、サマルトリア王子が病気になって一時的に離脱するイベントが追加されて、彼女のセリフもそれに合わせて増加した。ハーゴン討伐後の会話ももう少し賑やかになっている。

これらに一貫しているのは、まだ幼さが残っていて、冒険の旅には出られそうにないが、頼りなさそうな兄の心配をする無邪気な妹キャラクターという設定であり、そこにブレはない。

リメイク版では、このうち“冒険の旅には出られそうにない”ところだけ修正されて、一緒に冒険できるようになった。

このため、そのセリフは膨大に増えることになったが、兄への好意と無邪気な可愛らしさに変化はない。

ファミコン版の重大な没案

ところで、「原作」となるファミコン版では、堀井雄二に次の構想があったことが知られている。

主人公たちが「最後の敵」と戦う時、サマルトリア王子が自らを犠牲にして、これを倒すシナリオを予定していたというのだ（『ファミコン通信』1987年7月10日号における、堀井雄二の証言）。

思うにメガンテの呪文を使って、裏ボス「悪霊の神」（最初に考えていた『ドラゴンクエストII』のサブタイトルはこちらであったという［『ドラゴンクエストI&II公式ガイドブックHD2D版』スクウェア・エニックス、2025年］）にトドメを刺す展開を作っていたのだろう。

だが、衝撃的なのはそれだけではない。

サマルトリア王子の死に続けて、もう一人、さらなる犠牲者が連続発生することになっていた。

ローレシア王子とムーンブルク王女の二人がお城に凱旋して、一大セレモニーが開催される中、「お兄ちゃんの仇っ！」と短刀を持った少女がローレシア王子の胸に深々と刺して、主人公を殺害するというエンディングだ。

完全なバッドエンドである。

このアイデアは「あまりに悲しすぎる」として、採用を見送られたが、堀井雄二氏は別の作品でこのような悲劇的な物語を実現してみたいと述べており、かなり惜しい気持ちでいたようだ。

彼の過去作『ポートピア連続殺人事件』の真犯人からもわかるように、あっと驚く展開を仕掛けるのが好きであるから、これはかなり本気だったのではないかと思われる。

実際、先に示したサマルトリア王女のセリフは、【ハーゴン討伐後】の簡素な祝福テキストを除いて、その伏線として充分に仕向けられているようにも読める。

当時のストーリーRPG

優れたストーリーテラーである堀井雄二に、ドラゴンクエストをヒットさせる意欲はあったはずだが、それを今日でいう「王道」にする意思にこだわっていなかった可能性がある。

そもそも、当時はまだ、「王道RPG＝ハッピーエンド」という図式が確立されておらず、理不尽さやバッドエンドこそが「名作のリアル」とされていた節さえある。

例えば、ドラゴンクエストIIの前年に発売されたパソコンゲーム『アスピック』（クリスタルソフト、4800円、1986）。

これはゲーム作中のメッセージなどで示唆されているように、ラスボスを倒すと、主人公がそのラスボスとなってしまうバッドエンドが用意されている。

ハッピーエンドへの分岐があるわけではなく、それが真エンディングなのだ。

他にもゲームの進行によって、ハッピーエンドに行き着けなくなる作品はたくさんあった。

その片鱗は、初代『ドラゴンクエスト』（エニックス、5500円、1986年1月発売）にも認められ、ラスボスの「りゅうおう」への誘いに、初志を忘れた応答をしてしまうと、その高笑いと共に、異質の展開を迎えてゲームが終わってしまう。

日本のRPGは、まだ『ウルティマ』『ウィザードリィ』のような、ハードでダークなアメリカのRPGの影響が色濃く、ホラー的要素も強かった。

そこに『南総里見八犬伝』のような、日本人好みの、少年少女が旅立ち、勧善懲悪の冒険を繰り返して、最終的には彼らが勇気・友情・努力でもって、巨悪を滅ぼし、スカッとした大団円のハッピーエンドを迎えるというストーリー要素を融合し、強化させたのが、『ドラゴンクエストII』である。

ドラゴンクエストII以降のJRPG

ここに同作を換骨奪胎した作品を羅列してみよう。

まずは堀井雄二氏が続けて作り出した『ドラゴンクエストIII』『IV』である。

いずれもIIで確立した「若者たちの旅立ち」「世界を巡る善悪の対立」「群像劇的な仲間の描写」をより発展させ、国産RPGの定型を固めていった。

続けて今も人気の『ファイナルファンタジー』シリーズ（スクウェア、初代は5900円、1987年12月発売）は、多くのフォーマットをドラゴンクエストシリーズをリスペクトしていたが、特に重要なのは、ストーリー重視の作風であったと思う。

そして、『ファンタシースター』シリーズ。

若い主人公たちが星々を渡り、巨悪に立ち向かう構図は、80年代JRPGの王道そのものだ。

とりわけ初代『ファンタシースター』（セガ、5000円、1987年12月発売）は、女性主人公アリサの成長譚を中心に据え、ドラゴンクエスト系の冒険様式をセガ流に再構成した作品と言える。

また、ナムコの『ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー』（日本ファルコム開発、5000円、1987年7月）や、ハドソンの『桃太郎伝説』（ハドソン、5800円、1987年10月）も、「少年が仲間と力を合わせ、勧善懲悪の旅へ出る」文脈を共有している。

特に『桃太郎伝説』は、和風ファンタジーとコミカルな要素を取り入れながら、ある意味ではドラゴンクエストのシステムをパロディ的に使っているところに注目したい。

ここにハッピーエンドを疑うことなく、心地よいパーティメンバーとレベルアップの努力を重ねて、目標に突き進むストーリーゲームの地盤が固まった。

流行の「名作のリアル」を回避した英断

これらの流れを決定づけていく重要な分岐点として、堀井雄二がサマルトリア王女に「お兄ちゃんの仇っ！」と短刀を主人公に向ける劇的展開を排除したのは、幸いな英断であったといえる。

もしここで、ダークなラストが採用されていたら、その後のJRPGの発展はなかったに違いない。

堀井雄二も当時の「名作のリアル」を許容する風潮と、個性的な作家性から、大胆なバッドエンド案を構想した。

しかし、堀井氏はその思いを抑え込み、それを選ばない英断を下したのである。

ところで、ドラゴンクエストI&IIのリメイク作をプレイし終えた方へ。

この『ドラゴンクエストII』には、もう一つ、別のスピンオフ作品として、『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』という作品がある。

こちらのハーゴンも、リメイク作以上に生き生きしていて、非常に楽しいのでプレイされることをお勧めする。

筆者：乃至 政彦