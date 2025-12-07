安倍晋三元首相が2022年に奈良市で演説中に撃たれ死亡した事件。殺人罪などに問われている山上徹也被告（45）の公判が、奈良地裁で行われている。10月下旬から毎週のように続いていた公判だが、12月4日で被告人質問、証人尋問が終了した。

山上被告ら弁護側は法廷で「母親が旧統一教会にのめりこみ、多額の借金をして家庭が崩壊した」「教団とつながりがあると思った安倍氏を狙った」などと主張。佳境に差し掛かった12月3日の公判では、安倍元首相の妻・昭恵夫人が出廷した。山上被告が語った昭恵夫人への思いとは--。

600万円を超える"差し入れ金"の行方

事件後、その場で現行犯逮捕され、そのまま身柄拘束が続いている山上被告。被告人のもとには、600万円を超える現金の差し入れがあるのではと検察側から指摘された。安倍元首相の救命のために発生した治療費の約300万円、建造物損壊事件の損壊費用約100万円の支払いなどは、現時点でされていないという。

検察に返金について聞かれると、山上被告はこう語った。

「弁済原資がない。差し入れはあるが、それらがどんなつもりで送られているかがわからない」

「（自分に関する）報道の中には正確なものもあるし、明らかに違うものもある。（実際の）イメージと違った人間として差し入れられたお金であれば、（差し入れ元に）返すべきかと思っている」

一方、その差し入れ金から、妹に結婚祝いを100万円渡しているとも報じられた。それについては妹から「私が受け取ることで迷惑をかけてしまった」と即日弁護人のもとに電話があったという。山上被告は「すべきではなかった」とその行動を悔いていた。

昭恵夫人と法廷で対面

安倍元首相の妻・昭恵夫人は、被害者参加制度を利用して12月3日に初出廷した。11月13日の公判では、検察側が昭恵夫人の心情をまとめた書面を読み上げていた。

裁判を傍聴したライターの普通氏が語る。

「証言台を挟んで向かい合った昭恵夫人と山上被告。昭恵夫人はまっすぐ前を向き、被告人は基本的にうつむいていました。この日、昭恵夫人が発言する場面はありませんでした」

同日、裁判官から遺族への謝罪などの意思を聞かれると「翌日、そういった話をするつもり」と答え、昭恵夫人の前で謝罪の言葉を残すことはなかった。

その翌日である12月4日の公判では、遺族に対し初めて謝罪の言葉が語られた。

弁護人「昭恵夫人に手紙を送っていないのはなぜですか？」

被告人「（昭恵夫人は）刑事施設で講演したり、犯罪被害者のために動いたりしていると聞いている。

私に強い憤りは見せていなかった（と聞いている）が、（昭恵夫人が）社会的意義を感じて（活動を）していると思っていたので、私が手紙を送ると受け取らざるを得ない形になるのではと思った。それは本意でないという思いです」

弁護人「1人の命が失われ、昭恵夫人も昨日は参加していた。思いを教えてください」

被告人「まず、昭恵夫人をはじめ、安倍元首相の家族には何の恨みもない。殺害してしまい、非常に3年半、辛い思いをさせてしまった。私も肉親を亡くしているのを経験しているのに、弁解しようがない。非常に申し訳ないことをしたと思っています」

裁判が終了したら、弁償に向けて弁護人と話を進めているという。最後に、裁判官から質問がなされた。

裁判官「今の考え、今後の人生、罪の向き合い方を教えてください」

被告人「安倍元首相は影響力が強いので、そういう方を殺害したのはとても大きなことと思っている。選挙中の襲撃とか、模倣されたり、陰謀論とか、自分のしたことが原因があると思っているので、責任は重いと思っています」

公判は今後、12月18日に被告人の最終陳述等を行い、1月21日に判決言い渡しの予定となっている。

（了。前編から読む）