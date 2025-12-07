「建設予定地に"豚のフン"が放置されていました。イスラム教徒にとって豚は不浄なものと考えられているのですが……」──神奈川県藤沢市でモスク建設計画をめぐって騒動になっている。

【現場写真】「藤沢市にモスク建設予定」現地には半球形のドーム式建築物が計画されている立て看板があった

現在は更地の約1000平方メートルの敷地に、鉄骨2階建てのモスクが2027年度中に建設されることになっている。法的にも手続き的にも不備はないため、市は開発を許可しているが、反対派が大きな声をあげているのだ。【前後編の後編。前編から読む】

「12月4日、市議会の建設経済常任委員会には40件を超える認可取り消しなどを求める反対派の陳情が寄せられましたが、委員会はすべて『不了承』としました。陳情内容には認可取り消しのほか、モスクを建設する団体の資金源の調査、交通・治安への懸念解消を求めるものなど様々でしたが、議会は市役所と同様に、手続きに不備などはないため対応はできないという意思を表明した。これによって反対派はさらに怒りの声をあげている状況です」（大手紙社会部記者）

陳情には、「早朝の騒音が生じる」「道路が混雑し事故が増える」といった生活上の懸念のほか、「ヒジャブ（女性が頭や身体を覆う布）着用者が増えて街の雰囲気が変わる」「半球ドームの建物は街並みと不調和だ」「将来、土葬墓地が求められるのでは」といった内容もあった。

地域の混乱はこの判断で収束したわけではない。建設予定地周辺では、反対運動の最中に"豚のフンを元にした肥料が置かれる"という事態まで発生していた。

周辺住民がこう明かす。

「11月のことですが、何者かが豚粉を一袋放置したんです。豚のフンを元に作られた肥料ですが、イスラム教徒にとって豚は不浄の動物ですので豚肉を食べません。嫌がらせのつもりだったのでしょう」

これらの状況を受け、地元・神奈川新聞は12月4日付の1面と社会面で反対派について大きく取り上げ、「デマに基づくヘイトにあたる行為だ」と糾弾した。記事は反対活動をしているYoutuberの経歴を報じ、関係者を名指しで批判する強い論調だった。

このYoutuberは取材にこう話した。

「実際にモスクが作られてからさまざまな問題が起こると手遅れだということです。土葬についても現段階では決まっていませんが、建設に関わっているイスラムの2つの団体の登記を見ると、その目的欄にはそれぞれ『イスラーム教の法学に則った儀式行事（入信、婚姻、葬儀等）の遂行』『イスラム式葬儀の実行・墓地等の保有』とあります。まずはモスク、次に土葬墓地と要求がエスカレートしていくことは目に見えています」

一方、取材を進めると地域住民からは冷静な声も複数聞こえてくるのだ。現場近くで話を聞いた70代の男性はこう語った。

「正直よくわからないけれど、今は外国人というだけで排斥される風潮がインターネットでたくさんあるというのは家族から聞きました。コンビニにも外国の人は増えているし、そんなに変なことにはならないと思うけど……。反対派もそうだし、さらにそれを批判する人も感情が昂っていて怖いなと思いますね。でも心配は心配だから、しっかりした情報があったら知りたいですね」

前出の大手紙社会部記者はこうも話していた。

「情報が拡散していく中でこの問題は事実と推測が混じってしまっているのが現状です。ちゃんとした情報を正しく拡散していく方法が、さまざまな在日外国人を巡るトラブルで求められる」

藤沢市議会がすべての陳情を不了承とした12月4日、高市早苗首相は「外国人の受け入れ秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」の初会合を開き、担当の小野田紀美外国人共生担当相とともに外国人在留資格の審査の厳格化について話し合った。政府は現場の混乱も踏まえて、重要な施策を決定していく必要があるだろう。

