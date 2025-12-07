今月３日に自身のＳＮＳで結婚したことを報告した元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。

ＭＣで爆笑問題の田中裕二から結婚と妊娠を祝福された松村は「おふたりからもご祝儀いただいちゃってうれしいです」と田中と相方の太田光に感謝した。さらに結婚式の予定を大田に聞かれ「まだ決まってないんですけど、早めには」と明かしていた。

その後、別の時間帯にお相手は都内の会社に勤める年上で交際期間は約２年と番組は紹介した。松村は夫を「ただの一般のラ・フランス王子です」と明かし、ラ・フランスに模した似顔絵を披露した。そして視聴者へ「変わらずみなさんのプリンセスなので期待してください」とメッセージを送り夫から「リンゴさんて呼ばれています」と明かした。

松村は２０１１年に乃木坂４６の１期生オーディションに合格。１２年にデビューした。２１年７月にグループを卒業。愛称は「さゆりんご」。現在は人気ファッション誌「ＢＡＩＬＡ」でレギュラーモデルを務めるなど活躍している。