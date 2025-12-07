安倍晋三元首相が2022年に奈良市で演説中に撃たれ死亡した事件。殺人罪などに問われている山上徹也被告（45）の公判が、奈良地裁で行われている。10月下旬から毎週のように続いていた公判だが、12月4日で被告人質問、証人尋問が終了。12月18日に被告人の最終陳述等を行い、1月21日に判決が言い渡される予定となっている。

【写真】硬い表情で写真に映る、中学時代の山上徹也被告。当時の“あだ名”も。他、安倍元首相の墓前で手をあわせる昭恵さんの姿

山上被告ら弁護側は法廷で「母親が旧統一教会にのめりこみ、多額の借金をして家庭が崩壊した」「教団とつながりがあると思った安倍氏を狙った」などと主張。行われた被告人質問では、山上被告の過酷な生い立ちや、当時のリアルな経済状況などが明らかになった。【前後編の前編】

友人に「統一教会のことは言えず」

声はぼそぼそとしながらも、淡々と質問に答え続けた山上被告。学生時代から振り返った被告人の生い立ちは、供述を要約すると以下のようになる。

被告人の学生時代、旧統一教会に対する母親の多額の献金等により、家族内では不和が続いていた。父代わりの祖父と兄は母親を叱責する一方で、被告人は時に母をサポートするなど家庭内のバランスを保つような役割を担っており、親を頼る、信頼するという経験をしないまま育っていったという。

高校は奈良県の進学校に通った山上被告。応援団に所属したり、女性との交際期間があったりと、一見すると安定した学生生活を送っていた。友人に家庭の不和を相談することもあったが、それが宗教絡みである点などには触れられなかったという。

周囲が大学受験の勉強を進める中、家計状況から選択肢は狭くならざるを得ず、最終的に合格した大学はあったものの進学を選択することはなかったという。

その後、叔父の助けや、旧統一教会からの献金の一部返金を受けたことで、複数の資格を取得することはできた。しかし当然、多感な時期に行動を制限されたことに変わりはなく、精神鑑定医の聞き取りに対しては以下のように述べたと明かされた。

〈必要なときに（お金が）なかった、その後にまとまって来ても今さらどうなるものではない。周囲の同級生は子ができ、家のローンを組むなどしている。こちらは（実家が）破産しているので（それが）できなかった〉

30歳から5年間、毎月13万円を受け取り

山上被告の金銭状況の"リアル"はどのようなものだったのか。

母親は合計で総額約1億円ほどを献金したが、2002年に破産してから親族が統一教会側と協議し、2005年から返金されていたことが検察によって示されている。裁判を傍聴したライターの普通氏が語る。

「返金は献金額の一部である合計5000万円。山上被告自身は、当時30歳だった2010年9月から2014年（月不明）まで毎月13万円を受け取っていたといいます。受け取り方法について、本人はよく覚えていないようでした」

2015年に、山上被告の兄が自殺。兄とは、母の献金に対する対応や返金などについて、考え方の違いから距離があったという。それでも死に直面すると、非常に大きなショックを受け、旧統一教会に反抗を続けた兄の無念さから、山上被告は「自身にも何かできたのではないか」と深い後悔の念を抱いたという。

そんな中、兄の死に対する母の価値観に触れ、被告人は統一教会への恨みを深めることになったという。前出・普通氏が語る。

「被告人は母親から『（統一教会に）献金を続けていたから兄は天国で幸せだ』、『苦しんでいたのは献金の返金を受けたため』などと言われたことで、それまで溜まっていた気持ちが爆発したと語られていました。

母親について証人に立った精神科医は、彼女ほど『強烈に心酔している人ははじめてだ』と表現しつつ、母親も自身の弟を交通事故で亡くしたことに始まり、夫の自殺、子の病気などから、家族の救いを求めたい気持ちからの行動ではないかと推察していました」

兄の死によって、旧統一教会に対する恨みの思いを強めた被告人。法廷にも出廷した全国霊感商法対策弁護士連絡会などの相談先もあったが、相談しなかった理由として、本人は「親族の件は（献金の一部）返金で、一応解決していることになるので弁護人に相談はしなかった」とした。

出廷した宗教学者は「被告人に必要なのはソーシャルサポートだった」と証言。被告人は自身の思いを内に込めたまま、犯行への意思を強めていくのであった。

SNSの「お金配ります」投稿に応募

裁判官「令和2年から長期間かけて、パイプ銃を製造している。殺人を思いとどまることはなかったのか」

被告人「考えたことはあるが、製造にも費用、時間をかけているし、経済的負担を考えると、それでやめるとなんのためにしたのか、統一教会への敗北を感じることは避けたかった」

旧統一教会の幹部への襲撃を考えるものの、コロナ禍で幹部の来日予定は少なく、徐々に経済状況は切迫していったという。事件当時、預金は24万円ほどあったが、借金は200万円ほどあった。SNSに多数ある「お金を配ります」といった投稿に、嘘だとわかりつつも応募した。

派遣の仕事を数多く行ってきた。しかし、1年続くところもあれば、2日ほどで退職する職場もあった。銀行口座への入金履歴を見ると、職場からと思われるものが20か所ほどあったという。

事件の約1か月前である6月2日に、職場のトラブルにより派遣先を退職。その後、面接した先で採用確実かと思ったものの不採用となった。その後、7月には、採用決定の電話には出ず、元から決まっていた面接には行くもののその場で辞退するなどした。これはすでに安倍元首相への襲撃を決めていたためであった。

検察官「6月中旬に決まると思っていた仕事が決まっていたら、しばらく働いて犯行は留めていた？」

被告人「それはそうと思う」

山上被告が当時、銃撃を決断した要素として、金銭的な逼迫は大きな要素だったのだろう--後編記事では、勾留中の山上被告に寄せられた600万円以上の差し入れや、12月3日に安倍元首相の妻・昭恵夫人が法廷に現れた際の様子について詳報する。

（後編につづく）