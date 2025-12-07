元TOKIOの松岡昌宏（48）が7日、自身がパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつては「ただただ飲んでた」と語る後輩俳優との関係について語った。

先月21、22日に香川県・丸亀市で行われたイベントに女優の上戸彩、俳優の要潤らと参加したといい、「凄くいい時間過ごすことができましたね」と話した。

要とはTBSドラマ「夜王 〜YAOH〜」で共演。要が米国と日本の二拠点生活を送っていることもあり、「それこそ20年前か。ホストのドラマで、ずっと一緒だったんですよ。久々に会ったんですよ、自分も」と久々の再会だったことを明かした。

控室では、近況報告や子供の話など「“あれから20年で俺たちも変わったな”って話を2人でしみじみして」と松岡。「20年前、俺たちただただ飲んでたよな」「ただただ飲んでましたね」とのやり取りも明かし、当時は同じく共演者だった俳優の北村一輝も一緒に飲みに行っていたと回顧。「北村の兄ちゃん。“お兄ちゃんに会ってる？”“この間、会いましたよ”みたいな話をして。須賀貴匡とかにも会ってないから“じゃあ、久々に今度で夜王メンバーで一発飲もうか”みたいな」と会話を振り返った。

人気俳優も数多く出演していたが、そんな中で盛り上がったのが俳優の佐藤二朗のことだったといい、「佐藤二朗さん売れましたね」「本当だよな、二朗さん売れたな。あの時そうでもなかったよな」とやり取りを再現し、笑った。

イベントでは「お客様の前で、“今こんな明るいお日様の下で2人でトークしてますけど、昔は新宿歌舞伎町の夜中にずっとドラマを撮ってた2人が今こんな爽やかになりまして”なんて言ったら、来ていた会場の皆さんも喜んでくださって。とても2日間楽しい経験させてもらいましたね」と話した。