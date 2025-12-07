阪神の藤川球児監督（45）が、7日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。今年の日本シリーズで勝負を分けた1球について振り返った。

女将役の有働由美子アナウンサーは、20年以上前から阪神戦のスコアブックをつけるほどの大の“虎党”。その中で、今年の日本シリーズ第5戦の配球でどうしても気になる配球があったという。

この試合では7回まで2―0も、8回にここまで無双だった石井が柳田に外角直球を打たれ、痛恨の左越え同点2ランを浴びた。さらに2―2の延長11回には村上が野村に同じように外角直球を逆方向に運ばれ、決勝ソロ弾を浴びて日本一を逃す結果となった。

有働アナのスコアブックには「なんで外？柳田得意やん」などと記されていた。有働アナは「ファンでも思ったわけですよ。配球や投手のやり方などにイラッとすることはないですか？」と質問した。

藤川監督は「この第5戦のホームランは自分の責任です」と言い切った。「おそらく坂本はひとりぼっちだった。ここで自分にできたことはもっとあった。だから完全に自分の責任です」と反省した。

さらに「この日本シリーズが始まる前に坂本や梅野などキャッチャー陣に“こういう攻めをしよう”、“こういう場面ではこっちに攻めてくれ”などと先の見通しを伝えきれなかった」と後悔の言葉を並べた。

そして日本シリーズ終了後に坂本誠志郎捕手から「監督すみませんでした。最後は周りが見えない状態でした」と謝罪の言葉をもらったという。

この言葉を受けて藤川監督は「坂本は監督の代わりなんですよ。全ての責任を感じていたので、これは申し訳ないことをしたと思いました」と語った。

「選手たちが目を伏せないように表情を動かさないようにベンチに座っている。監督が動いてしまうと、チームが揺れます。日本シリーズになると大きなうねりに支配されるので、本当の究極の戦いでした」と監督として初めて経験した日本シリーズを振り返った。