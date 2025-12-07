元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が 7日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演した。

番組では、関東初の常設カーリング施設で競技を体験。母校・立教大学に在籍中の荻原さんがコーチとして登場した。一茂は後輩の登場に笑顔で、新座キャンパスが学び舎と聞くと「おじさん、新座7年いたから。高校の（近くの）方に中華（料理屋）があって、そこのチャーハン美味しいのよ〜」と“地元トーク”に華を咲かせた。

同番組収録前日に新座キャンパス付近で別番組のロケを行い、偶然一茂の行きつけ店を訪問したという「かまいたち」濱家隆一から「お店の大将が“一茂さんはテレビでは暴言吐いているイメージだけど、若い子ら20人位連れてきてこそっとお金だけ払って帰るんだよ”みたいに言ってたので、そこは全部カットしました。迷惑だろうなと思って。一茂さんは好感度を上げたくない言うてるから、迷惑だろうなと思って」と説明を受けると、一茂は「年末に向けて徐々に（好感度）下げていかないといけないから」と納得。

一茂のイメージを崩さないようにした配慮だったのだが、再度“全カット”を強調されると「ちょっとだけ出しといて…」と本音で、笑いを誘った。