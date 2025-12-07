歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

千葉でコンサートを行ったことを明かしました。



森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 12月6日 千葉 森のホール21（松戸市文化会館）大ホール 終了しました！」と、投稿。



続けて「毎公演、皆さんに元気が届くような気持ちで臨んでいましたが、皆さんの声援や笑顔に背中を押されながら、全28公演を終えることができました。」と、記しました。







そして「あなたと私が一緒に作り上げてきたツアーの最終日にふさわしい最高な盛り上がりでした！！ありがとうございました〜」と、綴りました。







森高千里さんは「会館に入る前は、国の重要文化財にも指定されている戸定邸に行きましたよ。歴史を感じながら庭園を眺めたり、紅葉も見ることができました」「このツアーが始まった頃は桜が咲いていましたね〜。 1年の早さを実感しました。思い出がたくさんです。」と、投稿。



続けて「そして、公演中には新たなツアーの発表も！ 2026年6月〜7月に全5ヶ所8公演をまわります。ツアータイトルは『2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour』です。」と、明かしました。







そして「いつものコンサートではやらないような曲もいれて ちょっとマニアックなコンサートにしたいと思っています。」と、記しました。



森高千里さんは「今年のコンサートはこれで終わりですが、もうすでに来年のツアーに向けて、皆さんと濃厚で特別な夏を過ごせるよう準備が進んでいます。楽しみにしていてくださいね！」と、ファンに向けて呼びかけています。









【担当：芸能情報ステーション】