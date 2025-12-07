NHK（C）ORICON NewS inc.

　俳優の生田斗真が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜　後8：00　NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“初親子2ショット”が公開された生田斗真

　公式SNSは「治済と家斉の初親子2ショット」とつづり、劇中で親子を演じる生田斗真と城桧吏が仲良くポーズを決めるオフショットを添えた。

　ファンからは「父上！圧が強うございます」「男前すぎる」「父の圧が凄まじい」「フレンドリーさ溢れる素敵なオフショットです」「素敵な親子！　斗真さんはいつもサービス精神旺盛ですね」「お二人目元が似ておりますね」などの声が寄せられている。