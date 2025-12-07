忽那汐里、ナチュラルな近影に反響「またかわいくなってる」「めっちゃきれい」「菊地凛子感」
俳優の忽那汐里（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。季節感あふれるプライベートショットを公開した。
【写真】「菊地凛子感」ナチュラルな表情見せる忽那汐里の近影
忽那は「vitamin D」とつづり、鮮やかに色づいた紅葉バックの全身ショットをアップ。自撮り動画では、柔らかな日差しがレンズに差し込み、リラックスした表情を見せている。
ナチュラルな表情が印象的な忽那の近影に、ファンからは「きゃわ」「めっちゃきれい」「またかわいくなってる」「カワイイとキレイが詰まってる」「菊地凛子感が増してますね」などのコメントが寄せられている。
忽那はオーストラリア生まれで、第11回全日本国民的美少女コンテストで審査員特別賞を受賞。『3年B組金八先生』（2007年）で帰国子女役を演じてデビューし、江崎グリコ「ポッキー」CMや、『家政婦のミタ』（2011年）など多数の作品で活躍。現在はアメリカを拠点に活動している。
