不動産投資にはさまざまな選択肢が存在します。市場のセレクトにおいても、都市部のような競合が多いエリアもあれば、地方のような選択肢が限られる地域もあるでしょう。例えば、比較的小さなマーケットである「地方戸建て物件」に不動産投資を行うとしたら、どのような戦略が必要でしょうか。本記事では、宮崎俊樹氏の著書『空き家は使える！戸建て賃貸テッパン投資法 2ndエディション』（技術評論社）より、初めての不動産投資に「地方戸建て物件」をおすすめする理由を解説します。

不動産投資のなかで「地方戸建て」を選んだ理由

筆者が不動産投資の一歩を踏み出し始めたころ、忘れられない1冊の本に出会いました。企業コンサルタントとして著名な竹田陽一先生が書かれた『小さな会社・儲けのルール ランチェスター経営7つの成功戦略』（フォレスト出版）です。



本のなかで語られるランチェスターの法則は、もとは第一次大戦中にイギリスのフレデリック・ランチェスターが確立した戦略理論なのですが、現在では企業のマーケティング戦略として広く応用されています。



このランチェスターの法則には2つの戦略があります。強者の戦略と弱者の戦略です。強者の戦略は、サラリーマン大家さんなど一般的な兼業不動産投資家には無縁ですからここでは割愛させていただきます。



筆者が注目したのは弱者の戦略のほう。弱者の戦略を一言でいえば、「弱者は競争が少ないニッチを攻めろ！」というもの。大きなマーケットは資本力がある強者の戦場。そこで弱者が戦いを挑んだところで負けは明白。弱者は強者が狙わないような小さなマーケットでゲリラ戦を挑め、というものでした。



不動産投資に置き換えると、一般的な兼業投資家は弱者です。弱者が狙うべき小さなマーケットとは、筆者にとっては地方、そして戸建て物件でした。



都内で行われる不動産投資セミナーに顔を出すと、いまも盛況なところが多いようです。都内には勉強熱心な大家さん（とその予備軍）が数えきれないほどいます。潤沢な資金を抱えている方も大勢います。



ですが地方の物件の大家さんはどうでしょう。



「地主系の大家さん（※1）」が多く、不動産投資の勉強にもあまり熱心とはいえません。



※1 地主系の大家さん



先祖代々土地を所有し、その土地や不動産を活用して家賃収入を得るスタイルの大家さんのこと。すでに所有している土地にアパートや戸建てを建設し、長期スパンで不動産を運営することが多い。長期的な資産形成を目指し、安定的なキャッシュフローを重視する傾向がある。また、所有する土地や物件に対する愛着が強く、地域に根ざした経営を行うことも特徴。



以前、筆者自身が住むために戸建て賃貸物件を探していたときのことです。仲介業者に何戸か賃貸用の戸建てを案内してもらいました。内見して驚いたのですが、ほとんどの物件がまともにクリーニングされていませんでした。



庭の雑草は伸び放題でジャングルと化しています。しかもそのような物件に限ってなぜか強気の賃料設定です。何が起こったのか室内でダンゴムシが大量死している物件もありました。壁紙を見るとカビだらけで、仲介業者にそのことを指摘すると、「入居が決まったら壁紙交換するみたいですよ」なんて悠長なことをいっています。



これが地方の大家さんのレベルです。競争が激しい都内の賃貸物件では考えられないことでしょう。孫子も「善よく戦う者は、勝ち易きに勝つ者なり」といっています。「戦い上手な人は、勝ちやすい人に（機会に）勝つ人だ」ということです。



また、参入障壁の観点からも地方は有利です。



まず、資本力のある強者が地方で戸建てをチマチマやっていくのは効率が悪い。そして地方は人口減少が激しく、空き家リスクが高いという先入観があります。実際に空き家は多いのですが、そこにはやる気の乏しい大家さんの物件がかなりの割合を占めていることが多い傾向にあります。投資家の方々は地方の高い利回りには非常に興味を持たれているようですが、本当に賃貸が付くのかどうか心配で二の足を踏んでしまうようです。



また都市部に住んでいる投資家さんからすると、地方の物件は遠方の物件ということで内見に行くのも一苦労ですし、基本的に地方の物件は融資が付きづらいので買いにくいことも障壁の1つになります。



これらの理由から、筆者はライバルが少なく、かつライバルが弱い地方エリアで不動産投資を行っています。

資産価値よりも“いくらの家賃をいただけるか”

もう1つ、筆者が地方物件を選ぶ理由があります。都市部の物件と地方の物件では、資産価値に大きな違いがあります。当然、都市部の物件のほうが資産価値が高いので物件価格が高くなります。では、その分高い賃料を設定できるかといえばそうでもありません。



たとえば同じスペックの戸建てが、筆者の住む千葉県でも都会寄りの船橋と少し田舎のほうの九十九里にあったとします。資産価値は圧倒的に船橋の物件のほうが高いでしょう。ですが船橋の物件は、それに見合うだけの高い賃料をいただけるかといえばそうでもありません。



九十九里で6万円の賃料をいただける物件と同じスペックの物件があったとして、船橋では7〜8万円くらいの賃料になると思います。しかし物件価格は九十九里で400万円とすれば、船橋では700万円くらいはします（あくまで一例の数字です）。



資産価値を測る指標の1つに 積算評価 （※2）があります。



※2 積算評価



不動産を評価する指標の1つで、主に銀行が担保評価額を測る目安として用いている。物件を担保に入れて借入をする場合は、銀行では積算評価によって担保価値を判定し、融資額を検討する。積算評価は土地の資産性や建物の築年数などが重視され、物件の収益性は考慮されずに算定される。地方戸建ての場合、築浅物件やかなりの好立地に建つ物件でなければ積算評価は低くなるため、物件を担保に銀行から借入を起こすことは難しくなる。



銀行は主にこの積算評価で物件の資産価値を測るのですが、積算の評価が高いからといっても、売却するときにその値段で売れるとは限りません。積算評価が600万円でも売却価格は500万円にしかならないかもしれませんし、積算評価300万円の物件が400万円で取引成立となるかもしれません。



物件の資産価値が大事になってくるのは銀行からお金を借りるときだけです。資産価値が高いことは融資を引き出すときに有利に働きます。それ以外は資産価値が高ければ固定資産税が高くなりますし、いいことはありません。

深刻な空室率に対抗できるのは戸建て物件

少子高齢化とともに人口減少が進んでいます。それにもかかわらず賃貸物件は増え続けています。なぜ人口が減少しているのにアパートをはじめとした賃貸物件を建て続けるのでしょうか？



その原因の1つは相続税にあります。



日本の相続税法はただ土地を持っているよりも、その上にアパートやマンションを建てたほうが得する仕組みになっています。そのため、アパートやマンションから利益を得られにくくなっても、「相続税が減らせるなら」と考えてアパート物件を建設する人がいるわけです。



日本の賃貸住宅の空室率はおおむね右肩上がりが続いており、18％オーバーが当たり前になっています。これからもアパート物件は供給されて物件数が増えていくけれど、人口減少で住む人は減っていく。価格競争が激化して賃料は減少一途をたどり、不動産賃貸業で利益を出せなくなってしまう。このような状況で兼業不動産投資家がアパート物件を運営していくのは簡単ではありません。



[図表1]賃貸住宅戸数と賃貸住宅の空き家率推移



戸建て賃貸の場合は、筆者の経験からいうと、求められる量に対して供給できている量が十分ではないため、不動産賃貸業受難の時代にあっても賃貸は付きます。



筆者にいわせれば、賃貸物件の最後の砦が戸建て賃貸物件です。戸建ての需要まですっかりなくなってしまう地域があるとすれば、もうその地域には賃貸の需要はないと言い切ってもよいのではないかと考えています。

初心者に戸建て賃貸をおすすめする理由

初心者がいざ地方に建つ戸建て物件を買うとなったとき、まず不安になるのは「本当に借り手が付くのかどうか」だと思います。



ここで考えないといけないのが需要と供給の関係です。いくら安い物件を買っても客付けできなければ意味がありません。アットホームやスーモなどの不動産ポータルサイトを見てもらえばわかりますが、先ほどお話ししたとおり地方でもアパート物件はたくさんあります。



一方で戸建て物件は少ないのです。



たとえばアットホームで千葉県M市の賃貸物件を検索してみると、ヒットする物件数は952件でした。これに戸建て物件の条件をプラスして絞り込みをかけると52件まで減少します。20分の1にまで減ってしまうということです。しかも、この52件には テラスハウス物件（※3）も含まれているので、独立した戸建ての戸数は52件よりもさらに少なくなります。



※3 テラスハウス



一般的に1階建てまたは2階建ての連棟住宅を指す。それぞれの住戸が独立した入り口を持ち、隣接する住戸と壁を共有する形式の住宅のこと。



この一例からも戸建て賃貸は「需要＞供給」というイメージをつかんでもらえるでしょう。



実際のところ、筆者が所有している戸建て物件の大半が募集から1カ月以内で客付けができています。それくらい戸建て物件というのは客付けで優位なのです。もっとも、いくら客付けしやすい戸建て物件であっても、まったく賃貸需要がないエリアでは客付けで難儀するのはいうまでもありません。当然のことながら戸建て物件でも事前のリサーチが欠かせません。

やってみてわかった！戸建て賃貸のいいところ

筆者が不動産投資をしているエリアでは、築30年前後の物件を300〜400万円程度で購入することができます。それくらいの金額であれば人によってはキャッシュで買い付けられるでしょうし、融資を受けるとしても数百万円程度で、 RC（※4）マンションやアパートのように数千万、数億単位の負債を背負う必要はありません。



想像してみてください。



数千万、数億の負債を抱えて、そのリスクをコントロールできますか？



不動産投資には空室リスクや滞納リスク、金利変動リスク、自然災害リスクなどがあります。下手に自分の器にそぐわない物件に手を出してしまうと、いつも胃が痛い思いをして眠れない夜が続くことになってしまうかもしれません。豊富な投資経験を持っていて、潤沢な自己資金が控えていてリスクコントロールできる方なら話は別です。しかし、これから不動産投資を始める方には、いきなり大きな負債を背負うことはおすすめできない、というのが筆者の意見です。



※4 RC



「鉄筋コンクリート造」のこと。RC造の物件は担保価値が高い場合が多く、木造の物件と比較すると融資が引きやすくなる。RC造の特徴の1つは法定耐用年数の長さ。RC造の物件の法定耐用年数は47年で、木造物件の22年と比較するとかなり長い。銀行は融資する際に法定耐用年数を目安に融資期間を設定するため、銀行から長期間の融資を引くことが可能になる。反面、固定資産税が高く、修繕にも多額の費用がかかるので維持管理費が高くつくことを覚悟しなければいけない。

複数のカゴを用意でき、リスクヘッジしやすい

「卵は1つのカゴに盛るな」。株をやっている方には耳にタコの格言ですね。



手持ちの卵を1つのカゴに入れていると、万が一落としてしまった場合に全部の卵が割れてしまう。だから複数のカゴに取り分けて、万が一のときにも全部がダメになってしまわないようにする、という意味です。



株でも不動産でもリスクヘッジは必ず考えておかなければいけません。株では1つの銘柄に絞るのではなく、できるだけ広いジャンルの銘柄に分散して投資しなさい、と入門書に必ず書いてあります。



これは不動産投資にも当てはまることです。



たとえば、即サラリーマン卒業を目指して金融機関から多額の融資を受けてマンション1棟を購入したとします。縁起でもない話ですが、そこで事件や事故が起きてしまった場合どうなるでしょうか？ 物件に致命的な瑕疵（※5）が発覚した場合はどうでしょう？



天災に見舞われてしまった場合はどうでしょうか？ ある程度保険でカバーできる部分はありますが、そこに大きなリスクがあることに変わりはありません。



戸建て賃貸であれば各地に分散させて複数戸の物件を所有することは難しくありません。万が一のときに被害を最小限に抑える分散投資という観点からも戸建て投資はやりやすさがあります。



※5 致命的な瑕疵（かし）



建物の安全性や価値に重大な影響を及ぼす欠陥や問題点など。具体的には、建物の構造に関わる深刻な損傷（基礎部分の大規模なひび割れや崩壊のリスク、シロアリ被害、腐食など）のほか、法律や建築基準を大きく逸脱した設計・施工が該当する。こうした問題は購入者が物件の価値を正しく評価することを妨げ、修繕コストの増加や安全上のリスクをもたらすためとくに注意が必要となる。

低価格・低リスクの物件は、経験を積むのにもってこい

戸建て投資はリスクを抑えながら物件を購入できます。その少ないリスクと反比例するように着実に経験を積み重ねていくことができます。



多くの大家さんが「最初に買った物件はいまの自分だったら購入しない」といっているのをよく耳にします。そのときはよい物件だと思えても、時間がたって経験を積んだ目で見ると、実際はあまりよい物件ではなかったということです。不動産物件購入に限らず、はじめてのときは誰しも失敗する可能性が高いものです。



プロの料理人は一度もつくったことのない料理をいきなりお客さんに出したりはしませんよね。最初からうまくつくることなんてできませんから、何回か試作してからその料理を供するはずです。ですが不動産投資は料理のように練習なんてできません。実際に物件を購入しなければ経験にならないのです。



低価格・低リスクの物件を1戸ずつ積み重ねていく戸建て投資の手法であれば、経験を積んでいくことによって物件購入で失敗するリスクを減らすことができます。



物件を購入し続けていれば、不動産業者をはじめとして徐々にいろいろなコネクションができていきますから、よりいい物件を安く購入したり、安くリフォームを仕上げたりできるようになっていきます。投資実績が増えてくれば金融機関の評価も上がりますので、有利な条件で融資を引き出すこともできるようになるでしょう。



まずは戸建てから始めて、十分な経験を積めたら次のステップとしてアパートなどの一棟物に進むというのも1つのやり方だと思います。



宮崎 俊樹

不動産投資家

サーファー薬剤師