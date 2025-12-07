ダイハツ「“新”ちいさい四輪車」が話題に！ 「1＋2」の3人乗り×ガバっと開く斬新“前開きドア”搭載！ 街乗りにちょうど良すぎる「ミゼットX」どんなモデル？

街乗りにちょうど良すぎる「ミゼットX」どんなモデル？

2025年10月29日から11月9日に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」には、各メーカーからさまざまなコンセプトモデルが出展されました。

なかでも、可愛らしいスタイルで話題となっていたのがダイハツブースに展示された「ミゼットX」です。

斬新「1＋2」の3人乗り！

「ミゼット」といえば1957年に登場した3輪トラックであり、自動車メーカーならではの高いクオリティと販売・サービス網、そして安価な価格設定で一躍人気車種となったモデル。JMS2025の会場でも当時のモデルが展示されていました。

ミゼットは1972年まで販売され、1996年には3輪から4輪に進化した「ミゼットII」が登場。しかし、2001年に終売となって以降はその名前は途切れてしまっています。

そんななかで世界初公開されたミゼットXは、歴代ミゼットの意思を継いだモデルとして登場。

ボディサイズは全長2200mm×全幅1295mm×全高1680mmと軽自動車枠を大きく下回るコンパクトな車体となっており、これは過去のモデルと同様に、狭い道などでも気にせず走行できるようにあえてコンパクトに作られました。

そしてドアは後ろ側にヒンジを備えた前開きとなっていますが、これも往年のミゼットをオマージュしたもの。前席の運転席に1名、後席に子ども2名分の座席を備えた「1＋2」の3人乗りとしていることから、乗降性にも考慮した構造となっています。

パワートレインはBEV（バッテリーEV）を搭載しており、「自転車以上、軽自動車未満」の気軽な日常の移動手段として、近距離の配送や子どもの送り迎えなどで使われることを想定しているそうです。

そのため運転席からの見晴らしはママチャリに近しい高さと視界を確保しているとのこと。アクセルやブレーキの操作をステアリング周りに集約した「ネオステア」というトヨタが開発した技術が使われています。

会場に展示されていたミゼットは、リアにボックスを固定したスタイルとなっていましたが、ここの場所は、ユーザーに合わせて荷台やカーゴ、移動販売車仕様などさまざまなバリエーションを設置することが可能な設計となっています。

現実問題として、このスタイルのまま軽自動車として販売するには衝突安全基準などの越えなければならないハードルが多数あるとのこと。反響が大きかったとしても、すぐに発売ということにはならないようです。

しかし現在は特例を用いて登録できる超小型モビリティなどの新ジャンルも増えており、ダイハツとしてもその辺りも含め、単なるショーモデルで終わらせないようにしていきたいともコメントしており、今後の展開に期待したいところです。