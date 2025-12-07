「煙が立ち上る車」中には男性が...その時3人が救出に向かった！

横転した車に取り残された70代の運転手を、とっさの判断で救助した男性3人に、12月3日、岡山県善行賞が贈られました【画像①】。

【画像を見る】よくこの状況で助かった！横転した車が激しく炎上する様子（視聴者提供）

表彰されたのは、岡山市の会社員・塩見真康さん、倉敷市の会社員・小野下和宏さん、岡山市の会社員・原和男さんの3人です。



たまたま事故現場に居合わせた3人が力をあわせ、煙が立ち上る車の中に閉じ込められた男性を救い出したのです。





「スローモーションのように」前の車が横転「いったい何が起こった？」

男性を救出後、車は【画像②】のように炎を上げて激しく燃えました。いったい何があったのでしょうか。そして繰り広げられた九死に一生の救出劇とは。

11月11日午後2時ごろ、岡山市東区豊田での出来事でした。



小野下さんの運転する車の前を走行していた車が、道路脇のコンクリートに乗り上げて横転したといいます。その時、尾下さんは...。



（小野下和宏さん）

「本当にもう何が起こったのか一瞬わからなくて、言葉も出なくて『あっ』という言葉しかもう出てこなかったです」



さらに、小野下さんの後ろを車で走っていた塩見さんは...。



（塩見 真康さん）

「ゆっくりスローモーションで、横に横転していった」

「互いに見知らぬ3人」が救助に向かった

小野下さん、塩見さんに、対向車線を車で走っていて事故を見かけた原和男さんが加わり、横転した車に近づいて、運転手の意識を確認しました。



「意識はあるのか、大丈夫か」と声をかけると、「大丈夫、大丈夫」という声が返ってきたといいます。



3人は事故を通報した後、車内の男性を救出しようと力を合わせました。しかし、車を起こそうとしましたが、重くて動きませんでした。

後部座席から救出しようとするも 白煙が出始め

そこで後部座席から助け出そうと試みたところ、車から白煙が出始めたということです。



（塩見 真康さん）

「白煙が出てきて、これは火を消さなきゃダメだと思って」



塩見さんは、配達用のトラックに積んであった消火器2本を取り出し、消火に当たりましたが、火の勢いは収まらなかったといいます【画像④】。

救出しようにも出来ない、そして迫る炎。そこで塩見さんは、とっさの判断である行動を起こしました。



【後編】互いに見知らぬ3人 命を救った“とっさの判断”とは？「奇跡的かなと思います」

に続く