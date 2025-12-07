煙が立ち上る車の中に男性が...その時3人が救出に向かった！

横転した車に取り残された70代の運転手を、とっさの判断で救助した男性3人に、12月3日、岡山県善行賞が贈られました【画像①】。

【画像を見る】よくこの状況で助かった！横転した車が激しく炎上する様子（視聴者提供）

表彰されたのは、岡山市の会社員・塩見真康さん、倉敷市の会社員・小野下和宏さん、岡山市の会社員・原和男さんの3人です。



たまたま事故現場に居合わせた3人が力をあわせ、煙が立ち上る車の中に閉じ込められた男性を救い出したのです。





迫る炎 車の中には男性...そのとき「とっさの判断」でとった行動とは

男性を救出後、車は【画像②】のように炎を上げて激しく燃えました。いったい何があったのでしょうか。そして繰り広げられた九死に一生の救出劇とは。【前編から読む】スローモーションのように車が横転 そして煙が上がった！車内には男性が残され...からの続き

前を走っていた車が突如横転、その様子をたまたま見かけた互いに見知らぬ3人が、車の中にいた男性の救出に向かいました。



後部座席から男性を救い出そうとしたその時、車から白煙が...。



塩見さんは、配達用のトラックに積んであった消火器2本を取り出し、消火に当たりました。しかし、火の勢いは収まらなかったといいます【画像③】。

そこで塩見さんはそこで、とっさの判断である行動を起こしました。



（塩見 真康さん）

「最初は車が転んだだけだったので、できればもう車を傷つけずに、そのまま引っ張って救助したかったんですよ。火の手も上がってないし」



「でも、そうなってきたらもうだめだと思って、もう本当に『車を壊すしかない』」

近くの畑にあった「コンクリートのブロック」で

塩見さんは、近くの畑に置いてあったという「コンクリートのブロック」でフロントガラスを叩き割り、開いた穴から運転手を引き出そうとしました。しかし穴が小さく、簡単には救出できなかったといいます。



（塩見 真康さん）

「足を持って、なかなかでも姿勢が崩せなくて、『もうちょっと痛いかもしれないけど、ごめんなさい』ということで、無理やり姿勢を崩して足を引っ張った」【画像④】



こうして男性は、車から引っ張り出されました。

救出後に車は全焼「奇跡かなと思います」

男性は無事救出、その後車は激しく燃えたといいます【画像⑤】。

（塩見真康さん【画像⑥】）

「救助している時は全く感じなかったんですけど、あとから燃えている、全焼している車を見たら『大変なことだったんだな』と。地元の方にも何事もなかったというのが何よりかなと」



「奇跡的かなと思います。通りすがりの者だけで救助したのは。どこの誰かお互いに分からない人たちで、そこでうまく連携して協力してできた、というのがやっぱり奇跡かなと思って」

（小野下和宏さん【画像⑦】）

「とっさの行動と、あの時居合わせたみんなが一致団結してできたというのが、今回につながったと思います。男性が助かって、感無量です。よかったです。ただそれだけです」



「本当に何もなくてよかった。普段からもうちょっと安全対策として、車両にそういったもの（消火器など）を常備して、万が一の時のために、そういったものというのは装備しておくべき」

助け出された男性は、事故翌日の11月12日に、退院したということです。



まさに九死に一生の救出劇。互いに見知らぬ3人の善意と勇気が、一人の命を救いました。



