松屋の「ドリームガチャ」5999円を買ってみた！ 赤字覚悟の冷凍食品詰め合わせの“お得さと美味しさ”を開封レポ＆食レポ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『楽天市場で買った「松屋のドリームガチャ（税込み5999円）」』というmaryu4492さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ブラックフライデーでなにか面白いものはないか探していたら 楽天市場の松屋の商品ページに赤字覚悟のドリームガチャというものがありました。 送料込み、税込み5999円で松屋の冷凍食品詰め合わせセットが 4つの賞からランダムで送られてくる仕組み。 5人に1人以上は、ちょっといいものになるそうですが どんなものが届くのでしょうか？ （※ヤフーショッピングや松屋の公式ショップからも購入可能です）

税込み5999円（送料込み）で、牛丼でお馴染みの松屋の冷凍食品の詰め合わせセット「ドリームガチャ」を購入したという投稿者のmaryu4492さん。

プレミアム賞からC賞の4つに分かれていて、何が送られてくるかはわかりません。一番下のC賞でも13150円相当の商品が入っていてお得とのこと。お得すぎるというB賞以上は5人に1人当たるのだとか。

maryu4492さんが楽天の松屋で購入したところ、こんな感じで送られてきました。箱はそこそこの大きさですが、重さは軽めだそうです。

さっそく開封。何賞が当たったかは中身で区別するのですが、パッと見ただけでは賞ごとに違うという特別な商品は見つけられません。

中身を見ていくうちに2種類のカレーを発見。maryu4492さんが当たったのはB賞でした！

中身は30食。松屋公式の説明によるとB賞の中身は15500円相当とのこと。ただ、商品1つ1つの単価はわからないので何がいくらかはよくわかりません。maryu4492さんがまとめ買いの値段を参考に算出してみたところ、およそ9500円分だったそうです。クール便の送料を考えるとかなりお得ですね。

冷蔵庫に入れてみました。30食は冷凍庫の下段の大きい所に入りきるくらいです。

さっそく牛めしとオリジナルカレーを食べてみます。どちらもレンジでの加熱が可能ですが、2個同時に温めるため今回は湯煎にしました。牛めしは30食セットだと1食約230円、オリジナルカレーは450円だそうです。

150gのご飯の上に盛り付けたらそれぞれの重量を計測。牛めしは135gのところ142g、オリジナルカレーは180gのところ188gとどちらも少し多めに入っていました。

まずは牛めしからいただきます。

久しぶりに食べたというmaryu4492さんは、「こんなに牛丼って美味しかったんだね！」の反応。牛肉から溶け出した脂が煮汁に混ざって旨味が乗っているとのこと。お米と相性はパーフェクトコミュニケーションだとか。全部牛めしでも良かったくらい美味しかったそうです。

お次はカレー。温めたときから香りがしてきたというカレーはかなりスパイシーな香りがしています。すき家で食べたカレーに比べると、松屋のこちらはよりスパイシーな印象だそう。

食べたmaryu4492さんの感想は「これはヤバイね、すげえ辛口なのだ」。食べられないほどではないけれどかなり辛いのだそうです。しかし、「旨みがあるのか、妙にクセになる辛さをしている」とも。牛丼屋さんのカレーとしては異質ですが、これがいいんだよと食べにくる人がいそうな味とのことでした。

いずれも満足できる美味しさだった牛丼とカレー。ただ、ガチャとしての評価は満点ではなく5段階評価でいうと星4とmaryu4492さん。何が届くかわからないワクワク感や箱を開ける瞬間の楽しみは確かにあるのですが、商品の単価がわからないためお得感が伝わりにくいのだそうです。6000円ならこれくらいかなーと落ち着いてしまうのだとか。

面白い企画で、普段食べないものもあって味がいいところが気に入ったという松屋のドリームガチャ。その詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。松屋の豆知識も登場します。

視聴者のコメント