J1横浜FCの公式サイトが7日、更新され、元日本代表FW鈴木武蔵が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもってクラブを離れることを発表した。

クラブは「鈴木武蔵選手 契約満了のお知らせ」とし「鈴木武蔵選手が、契約満了に伴い、2025シーズン終了をもってクラブを離れることが決定しましたのでお知らせいたします」と発表。

鈴木本人もコメントを寄せ「1年間と言う短い時間でしたが横浜FCの一員として戦えた事を誇りに思います。今年は怪我が多く、全く力になれずチーム目標を達成出来なかった事を心から申し訳なく思ってます。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪。「そんな中でも日々応援してくれる方々やサポートしてくれた家族に感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございました。どこへ行っても横浜FCを応援しています」と伝えた。

鈴木はジャマイカ人の父と日本人の母を持ち、桐生第一高から12年に新潟入り。その後はJ2水戸、J2松本への期限付き移籍を経て、18年に長崎（当時J1）に完全移籍し、一気にストライカーの才能が開花した。

19年に加入した札幌でも得点を量産し、20年8月にベルギー1部ベルスホットに完全移籍。だが2季目は本領を発揮できず、22年6月にG大阪に完全移籍。24年は札幌に復帰し32試合6得点をマーク。今季から横浜に完全移籍していた。