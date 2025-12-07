新婚の松村沙友理が「旧姓使用の法制化」に私見 夫の姓に「絶賛変えている途中」の立場から心境
3日に結婚を公表した元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が7日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、「旧姓使用の法制化」について言及した。
【動画】動画で“結婚＆妊娠”を報告…現状明かした松村沙友理
政府は「旧姓使用の法制化」につちえ、来年の通常国会に法案を提出する方針を固めたと報じられている。番組では、この話題を紹介した。
松村は「すごいうれしいなと思いますね」と感想を述べ、結婚後、夫の姓に「絶賛変えている途中」だと説明した。「ネットで変えられるところも多い」としつつ、「窓口に来てくださいというところもある。お仕事を休んでまで行くかって言うと、お仕事を優先しちゃう」と、「（旧姓も）どちらも使えるのはいいな」と語った。
松村は、今月3日に自身のインスタグラムを通じ、結婚・妊娠を発表。「私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝え、「日頃より温かく支えてくださっている皆さまのおかげで、今日まで前向きに仕事に取り組むことができており、改めて心より感謝申し上げます」とつづっていた。
松村は、1992年8月27日生まれ、大阪府出身。2011年8月21日に乃木坂46の1期生オーディションに合格。12年2月に「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同期で同級生の白石麻衣（20年10月卒業）、橋本奈々未（17年2月に卒業・芸能界引退）、松村の3人は、ファンから「御三家」と呼ばれて親しまれた。21年7月、乃木坂46を卒業。また、15年3月からファッション誌『CanCam』の専属モデルを務めた。
