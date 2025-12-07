パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2025年11月30日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪・卓球女子団体で銀メダルを獲得した平野美宇選手（25）との休日ショットを披露した。

「みうちゃんとの休日〜」

志田選手は、「みうちゃんとの休日〜」とつづり、平野選手と休日を満喫する笑顔の2ショットや料理の写真を投稿。「好きなアイドルも、キャラクターも、好きなお洋服ブランドも同じようなのばかりでびっくりしちゃう〜笑」とおどけてみせ、「みうちゃんの可愛さと優しさに癒されたし、面白いこと言うから、たくさん笑って楽しかった〜！！」とコメントを添えていた。

「また息抜きしに行こうねーー！！！！」とし、「お互い頑張ろうねーー！！」とつづっている。

インスタグラムに投稿された写真で、志田選手は黒いアウターを着用。平野選手は白いアウターを着て、街並みをバックに笑顔のツーショットを披露した。

この投稿には、「二人とも綺麗すぎる」「可愛いすぎ」「アイドルグループのメンバーみたい」「めちゃくちゃ可愛い」「微笑ましいです」といったコメントが寄せられている。